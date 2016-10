Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Zahl anonymer Bestattungen nimmt zu

Wenn niemand mehr da ist

Stefan Boes

(ots) - Dass nichts umsonst ist, nicht einmal der Tod,

weil der das Leben kostet, stimmt, aber es stimmt nicht ganz. Denn

der Tod kostet in Deutschland zusätzlich zum Lebensende mehrere

Tausend Euro. Das gilt auch für neue Bestattungsformen etwa in einem

Friedwald. Viele Menschen können sich das nicht leisten. Die soziale

Ungleichheit manifestiert sich nicht nur in unterschiedlichen

Lebenschancen, sondern auch in der (Un-)Möglichkeit, würdevoll von

dieser Welt zu gehen. Doch das ist nicht das einzige Problem: Wir

leben in einer Zeit, in der so viel kommuniziert wird wie nie zuvor,

in der wir mit so vielen Menschen in Kontakt treten wie das keine

Gesellschaft vor uns tat. Wir pflegen Freund- und Bekanntschaften,

oft mit digitaler Hilfe, bauen Netzwerke aus, lernen Menschen aus

aller Welt kennen. Doch die wichtigste und stärkste Gemeinschaft

verliert an Kraft: die Familie. Mehr Menschen leben alleine,

zurückgezogen. Sie sterben nicht selten unbemerkt, bis irgendwann der

Paketbote etwas merkt und die Behörden verständigt. Unsere

Gesellschaft ist auf die Entwertung der Familie nicht vorbereitet.

Dass immer häufiger Menschen, die alleine leben und sterben, anonym

beigesetzt werden, ist ein Beleg dafür.







