Weser-Kurier: Kommentar von Iris Hetscherüber die Elbphilharmonie

(ots) - Na endlich. Neuneinhalb Jahre hat es gedauert, die

Elbphilharmonie zu bauen, jetzt ist das Konzerthaus fertig. Ab

Sonnabend kann man sich auf der Plaza tummeln. Etwas mehr

Großzügigkeit wäre allerdings angebracht gewesen. Warum muss der

Besuch zwei Euro kosten?



Immerhin war der Hamburger Senat bisher auch sehr freigiebig, wenn

es bei dem Konzerthaus um das Thema Geld ging. 800 Millionen

(Steuer-)Euro hat der Bau letztendlich gekostet, dafür erhält Hamburg

ein neues, architektonisch herausragendes Wahrzeichen mit einem

Konzertsaal als Kern, mit dem man sich in der Weltspitze

positionieren will. Gleichzeitig soll aber ein abgestuftes

Preissystem auch dafür sorgen, dass sich möglichst viele Hamburger

einen Besuch leisten können.



Selbstbewusste Pläne, mit denen die Stadt signalisiert, dass man

jetzt nach vorne schauen will. Trotzdem wäre ein wenig Demut

angebracht. Doch Ex-Bürgermeister Ole von Beust schwurbelt von "zu

geringer Planungstiefe" zu Beginn des Projekts und wischt die

Verzehnfachung der Kosten mit einem "Hinterher ist jeder klüger" vom

Tapet. Das ist entschieden zu lässig.







