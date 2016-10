ProReal Deutschland Fonds 4

Auf Werte bauen in den Metropolen Deutschlands!

(firmenpresse) - Wohnimmobilien in Deutschland sind besonders gefragt. Doch ist die derzeitige Marktsituation mit den gestiegenen Preisen in den Großstädten ein geeigneter Zeitpunkt für einen Kauf? Wie werden sich die Wohnimmobilienpreise mittel- bis langfristig entwickeln? Wie hoch ist die Rendite und wie lange die Laufzeit eines Investments? Wollen Sie bei hohen Preisen langfristig in Bestandsimmobilien investieren? Oder wollen Sie lieber von der derzeitigen Marktsituation profitieren? Schaffen Sie neuen Wohnraum und treten Sie sozusagen als "Verkäufer" in einem Markt mit attraktivem Preisniveau auf in Top-Lage von München und Hamburg.

Jetzt in den ProReal Deutschland Fonds 4 investieren, ein Fonds, der in die Entwicklung und den Verkauf von Wohnimmobilienprojekten in den deutschen Metropolen investiert. Die Vorläuferfonds laufen alle sehr erfolgreich und alle Auszahlungen erfolgen plangemäß in voller Höhe. Mit dem ProReal Deutschland Fonds 4 haben Investoren die Möglichkeit, von einem Investment mit kurzer Laufzeit und laufenden Auszahlungen zu profitieren. Als alternativer Investmentfonds (AIF) unterliegt dieses Angebot der Regulierung des Kapitalanlagengesetzbuches. Für AIF-Produkte gelten umfassende regulatorische Anforderungen u.a. im Hinblick auf die Portfolioverwaltung, das Risiko- und Liquiditätsmanagement sowie der laufenden Bewertung.

Auf einen Blick:

Kurze Fondslaufzeit von nur 3 Jahren

Hohe quartalsweise Auszahlungen von 6,0 % p.a. auf 6,5 % steigend

Hochprofessionelles Fondsmanagement

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Mindestbeteiligung 10.000 EUR

Große Objektpipeline in München

Bestnoten von den Analysten

http://www.cvm-chevalier.de/ProReal-Deutschland





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cvm-chevalier.de/ProReal-Deutschland



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CVM GmbH

PresseKontakt / Agentur:

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

info(at)cvm-chevalier.de

06021 - 22600

http://www.cvm-chevalier.de



Datum: 01.11.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418947

Anzahl Zeichen: 2000

Kontakt-Informationen:

Firma: CVM GmbH

Ansprechpartner: Stefanie Lorenzen

Stadt: Aschaffenburg

Telefon: 06021 - 22600





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung