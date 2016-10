Mitteldeutsche Zeitung: Kritik an Radikal-Plan / Bald nur noch Groß-Krankenhäuser?

(ots) - Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt

kritisiert Aussagen der Deutschen Akademie der Naturforscher

Leopoldina zur Struktur der Krankenhäuser im Land. Der

Geschäftsführer der Krankenhaus-Gesellschaft, Gösta Heelemann, sagte

der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe):

"Deutschland hat eine gute flächendeckende

Krankenhausversorgungsstruktur." Im Land gebe es nach Jahren der

Konsolidierung eine ausgewogene Mischung aus öffentlichen,

gemeinnützigen und privaten Kliniken, so Heelemann weiter.



Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina mit Sitz in

Halle hat mit dem Thesenpapier "Zum Verhältnis von Medizin und

Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem" die im Vergleich zu anderen

Ländern zu hohe Krankenhausdichte kritisiert. Würde sich Deutschland

an dem Modell Dänemarks orientieren, bräuchte die Bundesrepublik

lediglich 330 Großkliniken statt 1646 allgemeine Krankenhäuser, so

das Leopoldina-Papier.



Für die Krankenhausplanung sind die Bundesländer zuständig. In

Sachsen-Anhalt sei derzeit ein neues Krankenhausplanungsgesetz in

Arbeit, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der Zeitung.

Den Rahmen hierfür soll es bis Dezember geben.







