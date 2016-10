Rheinische Post: Deutschland startet neue Initiative zur Rüstungskontrolle

(ots) - Die Bundesregierung hat eine neue Initiative

zur Rüstungskontrolle in Europa gestartet. Die Inhalte des Vorstoßes

seien bereits "Gegenstand von Konsultationen", heißt nach Angaben der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) in

einer ihr vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der

Linken. Ziel seien unter anderem regionale Obergrenzen. Das

Auswärtige Amt verwies darauf, dass auch Russland wiederholt die

Aufnahme von Gesprächen über die konventionelle Rüstungskontrolle in

Europa gefordert, bislang aber keine entsprechenden Vorschläge

unterbreitet habe. Die Linken-Sicherheitsexpertin Katrin Kunert

sprach von "begrüßenswerten Vorschlägen" Deutschlands als Vorsitz der

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die

Bundesregierung müsse jedoch umgehend ihre "Teilnahme an der

Konfrontationspolitik der Nato gegen Russland" beenden und dürfe sich

nicht länger an der rotierenden Truppenpräsenz in Osteuropa

beteiligen.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418964

Anzahl Zeichen: 1332

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung