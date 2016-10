Winterzeit besser überstehen: Mit dem Getränkelieferservice von A&O Getränke Berlin

Mit dem freundlichen Getränkelieferservice Berlin A&O Getränke können alle Berlinerinnen und Berliner die Winterzeit besser überstehen. Man kann die kürzeren Tage einfach besser genießen.

(firmenpresse) - Keiner will sie so richtig, aber jetzt ist sie da: Die Winterzeit. Nun gilt es, das Beste draus zu machen. Mit www.ao-getraenke.de und dem Getränkelieferservice von A&O Getränke kann man die Winterzeit einfach besser genießen.



Wenn die Kälte kommt und die Tage kürzer werden, kommt noch die Winterzeit obendrauf, um das Leben etwas komplizierter zu machen. Mit A&O Getränke wird das Ganze wieder erträglich.



Mit dem Premium Lieferservice braucht man weniger Zeit mit der Beschaffung von Getränken & Co zu verschwenden. Man muss nicht mit dem eigenen Auto durch die Stadt zu fahren - und man muss auch keine Wasserkästen mehr schleppen.



Die Beschaffung geht schneller über die Bühne, weil A&O Getränke mittlerweile über 2000 Lieferartikel für Büro, Kanzlei, Unternehmen und Privathaushalt im Angebot hat. Darunter nicht nur Getränke, sondern z.B. auch Reinigungsmittel, Papier & mehr.



Man braucht also nur noch den Online-Shop www.ao-getraenke.de zu durchstöbern und findet schon alles, was man im Büro braucht: Es gibt Mineralwasser, Kaffee, Kaffeebohnen, Tagungsgetränke, Säfte, Kopierpapier und vieles mehr.



Ebenfalls wichtig für alle, die gerne Bio-Produkte und regionale Artikel bestellen: A&O Getränke hat eine BIO Zertifizierung. Der Getränkelieferservice darf also BIO Artikel lagern, anbieten und ausliefern.



Ebenfalls interessant für größere Veranstaltungen oder private Partys: Die Lieferung auf Kommission. Hier kann man Getränke bestellen und komplette, sortenreine Getränkekisten wieder abholen lassen.



Ist alles im Warenkorb, braucht man nur noch einen Wunschliefertermin anzugeben. Dieser kann am nächsten Werktag oder später liegen. In Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg ist sogar Express Lieferung möglich.



Am vereinbarten Liefertermin kommt dann ein freundlicher Lieferfahrer in seiner picobello Uniform - und liefert alles, wie gewünscht. Und in manchen Fällen sogar mehr als bestellt.





Denn wenn die Bestellung den Wert von 75 Euro übersteigt, bekommt man gleich eine leckere Süßigkeit mitgeliefert. Aktuell sind es übrigens die Haribo Vampire in der 200g-Packung. Gruselig gut.



Mit A&O Getränke www.ao-getraenke.de spart man also Zeit, die man besser nutzen kann, um die letzten Sonnenstrahlen in der Winterzeit einzufangen. A&O Getränke wünscht einen schönen Start in den November.







A&O Lieferservice e.K. ist ein serviceorientierter Lieferdienst für Haus, Büro, Praxis, privat und geschäftlich. Geliefert werden Getränke, Gebäck, Süßwaren, Kaffee, Tee und Knabberzeug in Berlin, wie z.B. Mineralwasser, Säfte, Bionade, Bio Milch, Tagungsgetränke, Knabberzeug, Prosecco - und vieles mehr. Das Lieferprogramm umfasst mittlerweile über 2000 Lieferartikel.



A&O Getränke ist einer der großen Getränkelieferanten in Berlin, die besonders viel Wert auf regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg legen. Immer mehr Mineralwasser, Bier und Milch stammen von Produzenten aus Berlin, Brandenburg und den östlichen Bundesländern.



A&O Getränke hat sich einen erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben. Festangestellte und freundliche Fahrer in picobello AO-Uniformen liefern schnell, pünktlich und zuverlässig. So kann man sagen: A&O Getränke bringt Freude und Getränke.



A&O Getränke hat ein süßes Geheimnis: Wer bei A&O für mindestens 75 Euro bestellt, bekommt eine Süßigkeit von Haribo, Kinderschokolade, Merci, Toffifee, Yogurette, Lachgummis, Milka, Stork Riesen, Campinos oder Leipniz geschenkt.



Mehr Infos unter http://www.ao-getraenke.de



A&O Lieferservice e.K.

Inhaber Atakan Olcaysu

Geschäftsräume:

Meeraner Straße 21

D 12681 Berlin



Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 - 294 20 06

Fax: +49 (0)30-294 49 06 5

Email: info(at)ao-getraenke.de

Web: www.ao-getraenke.de



SteuerNr.: 33/461/00156

USt-ID gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE188896955

Amtsgericht Charlottenburg Berlin HRA 49353 B



Bio-Zertifizierung DE-ÖKO-070

Nummer der Bescheinigung: DE-BE-070-5414 H

Kontrollstelle

PCU Deutschland GmbH



IDEENGOLD | ALLES, WAS TEXT.

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

01775975245

http://www.ideengold.de



01.11.2016

