Southern Silver beginnt Explorationsprogramm mit 2,0 Millionen USD Budget im Projekt Cerro Las Minitas



(firmenpresse) - Southern Silver beginnt Explorationsprogramm mit 2,0 Millionen USD Budget im Projekt Cerro Las Minitas



26. Oktober 2016 - Southern Silver Exploration Corp. (das Unternehmen oder Southern Silver) berichtet heute, dass Electrum Global Holdings L.P. (Electrum), der Optionsnehmer, die Bereitstellung der Geldmittel in Höhe von 2,0 Millionen USD für das Explorationsprogramm 2016/17 im Projekt Cerro Las Minitas im mexikanischen Durango genehmigt hat und nun die letzten Vorbereitungen getroffen werden.



Das Explorationsprogramm besteht aus 16 Kernbohrlöchern über insgesamt etwa 10.000 Meter und soll Anfang November aufgenommen werden. Ziel der Bohrungen ist die Bestätigung der Ausmaße und Dimensionen des Zielgebiets Blind Shoulder sowie der Kontinuität der Mineralisierung im Zielgebiet Mina La Bocona, um letzten Endes die aktuelle Mineralressource deutlich zu steigern.



Zielgebiet Blind Shoulder



Die Bohrungen im Zielgebiet Blind Shoulder werden sich auf ein Gebiet von 600 x 400 Metern konzentrieren und die Erweiterungen mehrerer mächtiger Zonen mit polymetallischer semi-massiver und massiver Sulfidmineralisierung, die in der Tiefe in der Lagerstätte Blind-El Sol und im neu abgegrenzten Zielgebiet Blind Shoulder durchteuft wurden, untersuchen. Hier ein paar Beispiele der vorherigen Ergebnisse:



- 16CLM-088: 30,4 Meter mit durchschnittlich 107 g/t Ag, 0,4 % Cu, 1,1 % Pb, und 2,3 % Zn;



- 15CLM-081: 16,8 Meter mit durchschnittlich 136 g/t Ag, 0,5 % Cu, 0,3 % Pb und 4,5 % Zn; und



- 14CLM-066: 50,6 Meter mit durchschnittlich 41 g/t Ag, 0,7 % Pb und 5,3 % Zn.



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38056/NR-21-16 Southern Silver Commences a US$2M Exploration Program on Cerro _DEPRcom.001.png





Abbildung 1: Schematischer Querschnitt des Projekts Cerro Las Minitas, der die Lage der aktuell abgegrenzten Mineralressourcen und der einzelnen Zielgebiete aufzeigt





Die Zielmineralisierung liegt in Skarnen am Kontakt mit der zentralen Intrusion, in der Tiefe und weit außerhalb der bislang abgegrenzten Minerallagerstätten vor, wo sich die Mineralisierung in subhorizontaler Ausrichtung abzuflachen scheint und ein großes flaches Zielgebiet bildet.



Die Abgrenzung dieses Zielgebiets ist von hoher Priorität, da dies, sofern erfolgreich, deutliche positive Auswirkungen auf die gesamten Mineralressourcen im Projekt haben könnte. Die Bohruntersuchungen werden sich in diesem Gebiet auf die Bestätigung der lateralen Dimensionen und der Mächtigkeit der Mineralisierung konzentrieren, die zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt wurden.



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38056/NR-21-16 Southern Silver Commences a US$2M Exploration Program on Cerro _DEPRcom.002.png





Abbildung 2: Geplante Bohrungen im Zielgebiet Blind Shoulder



Zielgebiet Mina La Bocona



Southern Silver berichtet des Weiteren, dass die Explorationen 2016/17 auch bis zu 6 Kernbohrlöcher über rund 2.000 Meter im Zielgebiet Mina La Bocona einschließen werden. Die Bohrungen werden sich auf die Abgrenzung einer goldhaltigen Oxidzone konzentrieren, die erstmals im oberen Teil des Bohrlochs 15CLM-078 (7,8 Meter mit 13,5 g/t Au, 27 g/t Ag, 2,2 % Pb und 1,7 % Zn) als Abzweigungen der polymetallischen Mineralisierung mit hoher Edelmetallanreicherung in 15CLM-078 (9,3 Meter mit 275 g/t Ag, 4,3 % Pb und 1,9 % Zn) und der tieferliegenden Mineralisierung in der Kontakt-Skarn-Zone am östlichen Rand der zentralen Intrusion, die sich entlang des Einfallwinkels der historischen Abbaustätten bei Mina La Bocona befindet, durchteuft wurde. Ziel dieses Bohrprogramms ist die Bereitstellung einer Datengrundlage, die die Aufnahme der Zone Mina La Bocona in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ermöglicht.



Projekt Cerro Las Minitas



Die Geldmittel für die Exploration im Hauptprojekt des Unternehmens, dem Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas, im mexikanischen Durango werden von Electrum bereitgestellt. Electrum finanziert unterschiedliche Explorationsaktivitäten, um sich durch eine Earn-In-Vereinbarung über 5,0 Millionen USD eine Beteiligung von 60 Prozent am Projekt zu sichern. Southern Silver tritt als Betreiber auf. Bis dato hat Electrum durch die Bereitstellung von 3.050.000 USD eine indirekte Beteiligung von 30,1 Prozent am Konzessionsgebiet erworben. Durch die Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von 450.000 USD bzw. 1.500.000 USD kann sich Electrum zusätzliche indirekte Anteile von 19,9 Prozent bzw. 10 Prozent sichern, um die Gesamtbeteiligung auf 60 Prozent zu erhöhen. Anschließend wird der Betrieb des Projekts im Joint Venture erfolgen, wobei Southern Silver 40 Prozent und Electrum 60 Prozent der laufenden Ausgaben decken wird.



Das Projekt Cerro Las Minitas enthält laut Schätzung abgeleitete Ressourcen im Umfang von 17,5 Mio. Unzen Silber, 237 Mio. Pfund Blei und 626 Mio. Pfund Zink (77,3 Mio. Unzen Ag-Äqu.) sowie angezeigte Ressourcen im Umfang von 10,8 Mio. Unzen Silber, 189 Mio. Pfund Blei und 207 Mio. Pfund Zink (36,5 Mio. Unzen Ag-Äqu.).(1)



Im Projekt Cerro Las Minitas wurden insgesamt 91 Bohrlöcher über 35.955 Meter absolviert und bis dato rund 8,35 Millionen US$ in die Exploration des Konzessionsgebiets investiert.



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38056/NR-21-16 Southern Silver Commences a US$2M Exploration Program on Cerro _DEPRcom.003.png





Abbildung 3: Längsschnitt, der die geplanten Durchschlagpunkte der Bohrlöcher (z.B. B1) im Zielgebiet Mina La Bocona aufzeigt.



Goldprojekt Oro



Southern Silver hat im Goldziel Stockpond, das sich auf dem Gelände des Projekts Oro in New Mexico befindet, ein 1.220 Meter umfassendes Programm mit neun RC-Bohrungen absolviert. Ziel war hier die Erkundung eines Bereichs innerhalb bzw. rund um eine zuvor abgegrenzte Gold-in-Boden-Anomalie (500 Meter x 500 Meter) sowie die Untersuchung mineralisierter Ausbisse, wo in Splitterproben Goldwerte von bis zu 4,8 g/t gemessen wurden.



Die Ergebnisse der Sichtung des aus dem Bohrprogramm gewonnenen Materials waren vielversprechend. In den meisten Löchern wurden mehrere mächtige Schichten (ab 10 Meter) aus stark silizifizierten und mit Hämatit angereicherten Sedimenten durchteuft. Es wurden bereits Proben zur Analyse übergeben; die Analyseergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.



Das Konzessionsgebiet Oro besteht aus patentierten Grundstücken, staatlichen Pachtgründen und vom BLM abgegrenzten Mineralclaims und überlagert bzw. grenzt an eine besonders vielversprechende Alterierungszone aus Quarz, Serizit und Pyrit, von der man annimmt, dass sie einen verdeckten Porphyrkern überdeckt. Die klassische Schichtung eines Porphyrsystems manifestiert sich anhand der Gold- und Kupfermineralisierung, die mit Intrusionsgestein aus der Laramid-Orogenese assoziiert ist, wird flankiert von blei- und zinkhaltigem Skarn sowie einer Karbonatverdrängungsmineralisierung und weist distal auch in Sedimentgestein eingelagertes Gold auf. Die Zielzone Stockpond gilt als eine dieser distal des Porphyrkerns gelegenen Goldmineralisierungen. Der Porphyrkern befindet sich in 3 Kilometer Entfernung südwestlich.



Über Southern Silver Exploration Corp.



Southern Silver Exploration Corp. ist ein auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallen spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat im Norden bzw. Zentrum von Mexiko sowie im Süden der USA konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, San Martin, Naica und Pitarilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration und dem Ausbau des Projekts Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt sich entweder direkt oder indirekt über Joint Ventures mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionen in größeren Rechtsstaaten. Zu unserem Konzessionsportfolio zählt auch das Porphyr-Kupfer-Goldprojekt Oro im Süden des US-Bundesstaates New Mexico.



1.Die Ressourcenschätzung 2016 für Cerro Las Minitas wurde auf Basis der CIM-Richtlinien für die Klassifizierung von Mineralressourcen erstellt. Die Ressourcen werden im Wesentlichen von geologischen Rahmenbedingungen und Shells mit einem ungefähren Erzgehalt von 10 g/t Silberäquivalent begrenzt. Die Blockmodelle umfassen eine Reihe von Blöcken im Format 10 m x 2 m x 10 m, wobei die Werte für Au, Ag, Cu, Pb, Zn und Ag-Äqu. mittels ID2 -Gewichtung interpoliert wurden. Unter Berücksichtigung eines Silberäquivalent-Cutoff-Werts von 150 g/t wurden anhand der Modelle 3.724.000 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von 90 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 2,3 % Pb, 2,5 % Zn und 0,09 % Cu bzw. kumuliert insgesamt 6.611.000 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von 82 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 1,6 % Pb, 4,3 % Zn und 0,2 % Cu ermittelt. Für die Berechnung der Cutoff-Werte der Mineralressourcen wurden langfristige Durchschnittspreise von 15 $/Unze für Silber, 1.100 $/Unze für Gold, 2,75 $/Pfund für Kupfer, 0,90 $/Pfund für Blei und 0,90 $/Pfund für Zink sowie eine Metallausbeute von jeweils 82 % für Silber, 86 % für Blei und 80 % für Zink herangezogen. In den Silberäquivalentberechnungen wurde die relative metallurgische Ausbeute der Metalle nicht berücksichtigt. Alle Preise sind in US-Dollar angegeben. Mineralressourcen haben rein konzeptionellen Charakter und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.



Die aktuelle Ressourcenschätzung wurde von Garth Kirkham, P.Geo. (Kirkham Geosciences Ltd.) erstellt, der in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger für die Präsentation und Prüfung der Mineralressourcenschätzung verantwortlich zeichnet.



Robert Macdonald, MSc., P.Geo, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 für die Beaufsichtigung der Explorationsarbeiten im Projekt Cerro Las Minitas sowie für die Erstellung der Fachinformationen in der vorliegenden Meldung verantwortlich.



Für das Board of Directors:

Lawrence Page

Lawrence Page, Q.C.

President & Director, Southern Silver Exploration Corp.



1100-1199 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 3T5

Ein Unternehmen der Manex Resource-Gruppe



SSV: TSX.V

OTCQB: SSVFF

SEG1: Frankfurt

SSVCL: Santiago



Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Southern Silver (southernsilverexploration.com) oder kontaktieren Sie uns unter der Tel.nr. 604.641.2759 bzw. E-Mail-Adresse ir(at)mnxltd.com.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Southern Silver Exploration Corp. ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, soweit dies nicht in den geltenden Gesetzen gefordert wird.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









Dies ist eine Pressemitteilung von

SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 01.11.2016 - 07:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1418979

Anzahl Zeichen: 13921

Kontakt-Informationen:

Firma: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung