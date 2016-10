Chemie-Nachhilfe in Zweibrücken, Pirmasens und Homburg

Die Nachhilfeeinrichtung Business Akademie Karsten Walter in Contwig unterstützt Schüler, Auszubildende und Studierende im Fach Chemie in der Region Zweibrücken, Pirmasens und Homburg

Business Akademie Karsten Walter

(firmenpresse) - Vielen Schülern und Studierenden bereitet das Fach Chemie erhebliche Probleme – dies liegt häufig an der Komplexität des Fachs und dem fehlenden Bezug zur Chemie. Das Nachhilfeunternehmen Business Akademie Karsten Walter in Contwig hat sich daher auf das schulische Problemfach Chemie spezialisiert. Die Nachhilfeeinrichtung zeigt Schülern, Auszubildenden und Studierenden aller Schultypen und Altersklassen chemische Gesetzmäßigkeiten und bearbeitet gemeinsam mit den Kunden die komplexen Themeninhalte und -bereiche. Der Unterricht erfolgt aufgrund der Komplexität des Faches ausschließlich in Form des Einzelunterrichtes.





http://www.bakw.net



Die Business Akademie Karsten Walter in Contwig ist ein Unternehmen aus dem Bildungssektor und in den Bereichen Nachhilfe, Fremdsprachen und Übersetzungen angesiedelt. Neben der klassischen schulischen Nachhilfe, Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Fremdsprachen und branchenübergreifenden Übersetzungen liegt eine weitere inhaltliche Ausrichtung auf betriebswirtschaftlichen Disziplinen.



Business Akademie Karsten Walter

Hauptstr. 68

66497 Contwig



Telefon: +49 6332 409 402 6

E-Mail: kontakt(at)bakw.net

http://www.bakw.net

https://www.facebook.com/businessakademie.kw

Business Akademie

