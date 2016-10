Unser Tipp für Eigentümer im November

Für alle, die das Abenteuer lieben....Prüfen Sie vorher Ihr Risiko!

(firmenpresse) - Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Käufer für Ihre Immobilie gefunden.

Wahrscheinlich! Vielleicht... Möglicherweise?

Oder eben doch nicht, weil die Finanzierung ungeklärt ist und der Interessent zu hoch gestapelt hat. Leider passiert das häufiger, als man denkt.

Um diesem Risiko Herr zu werden, sollten Sie das ehrliche Gespräch mit den Kaufinteressenten suchen. Steht die Finanzierung wirklich? Oder sind noch Fragen ungeklärt? Hat der Käufer ein glaubwürdiges Interesse, sind Sie ja vielleicht sogar bereit, ihm die nötige Zeit zur Klärung einzuräumen.

In jedem Fall sollten Sie sich als Verkäufer absichern. Die Formulierung eines Kaufes unter Vorbehalt der Finanzierung sollten Sie in keinem Fall in Ihren Kaufvertrag aufnehmen.





