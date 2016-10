CompanyCheck Deutschland GmbH: Neue Praxis für arbeitsmedizinische Vorsorgen in Berlin eröffnet

Dynamisches Wachstum:

CompanyCheck ist nun neben Hamburg auch in Berlin mit einer Praxis vertreten

Arbeitsmedizinische Vorsorgen werden seit dem 01.11.2016 auch in der Praxis am Ku'damm durchgeführt

(firmenpresse) - Berlin, 01.11.2016 --- Der Spezialist für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, die CompanyCheck Deutschland GmbH ermöglicht mit der Eröffnung des Standortes in Berlin nun noch mehr Betrieben kurzfristige Termine zur Durchführung von arbeitsmedizinischen Vorsorgen.



Über 75% der in Berlin ansässigen Betriebe wünschen sich bei der Terminvergabe für arbeitsmedizinische Vorsorgen kürzere Wartezeiten. Bei CompanyCheck wird die kurzfristige Terminvereinbarung innerhalb von einer Woche gewährleistet.



Das junge Unternehmen CompanyCheck hat mit seinem innovativen Konzept, welches sich durch ein hohes Maß an Flexibilität und Leistungsbereitschaft auszeichnet, in kürzester Zeit ein dynamisches Wachstum hingelegt und eröffnet nun eine weitere Praxis in Berlin.

Die Betriebsärzte bieten kurzfristige Termine für arbeitsmedizinische Vorsorgen in den Praxisräumen in Hamburg und Berlin an. Gleiches gilt für vor Ort Termine bei Kunden deutschlandweit. Begehungen, die Teilnahme an ASA-Sitzungen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sowie die Durchführung von Seminaren und Unterweisungen werden ebenfalls durch die Betriebsärzte bzw. Fachkräfte für Arbeitssicherheit durchgeführt.



Auszug aus dem Leistungskatalog

-Sämtliche Vorsorgen gem. ArbMedVV (auch unter G-Untersuchungen bekannt)

-Tauglichkeitsuntersuchungen (z.B. G25, G41, offshore-Tauglichkeit, FEV)

-Einstellungsuntersuchungen

-Impfungen und Titer-Bestimmung

-Betreuung nach DGUV Vorschrift 2

-Regelbetreuung

-Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung

-Unternehmerschulungen als Kooperationspartner der BGW



Darüberhinaus stehen die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie das Beraterteam von CompanyCheck mit Rat und Tat zur Seite.

Über CompanyCheck:

CompanyCheck Deutschland GmbH bietet individuelle Unternehmensbetreuung für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit. Unsere Betriebsärzte, unser arbeitsmedizinisches Team sowie unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit sorgen für Gesundheit und Sicherheit in deutschen Betrieben. CompanyCheck betreut insbesondere kleine und mittelständige Unternehmen bundesweit in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Elektrosicherheit. CompanyCheck führt darüber hinaus als Kooperationspartner der BGW die Unternehmerschulungen bundesweit durch und übernimmt bei Bedarf auch die weitere Beratung und Betreuung der Betriebe.

companycheck-deutschland.de





Zentrale Hamburg / Praxis & Büro

Planckstrasse 13

22765 Hamburg

T 040 540903151

F 040 540903159





Praxis Berlin:

Ku'damm 195

3.OG Regus Business Center

10707 Berlin

T: 030-516958720

F: 030-516958729







Kontakt:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Claudia Lüdenbach

T +49 40 540903151

F +49 40 540903159

presse(at)companycheck-deutschland.de



CompanyCheck Deutschland GmbH - Planckstrasse 13 - 22765 Hamburg

www.companycheck-deutschland.de









Unsere Betriebsärzte, unser arbeitsmedizinisches Team und unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit bieten Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern flexible Lösungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.



