Move2Play: Spiele-App Fitness Race fördert Bewegung im echten Leben (FOTO)

Wer in der neuen Spiele-App Fitness-Race (www.fitnessrace.de)

vorankommen möchte, muss sich im echten Leben bewegen. Im Duell mit

bis zu neun Mitspielern gilt: Wer sich viel bewegt, gewinnt. Am 1.

November wird das Mobile Game um 08:00 Uhr im Apple App Store

gelauncht und kann kostenlos heruntergeladen werden.



Fitness Race ist eine neue Spiele-App mit Move2Play-Ansatz: wer

sich im echten Leben bewegt, gewinnt das Spiel. Ob allein oder im

Mehrspieler-Modus - der vom Schrittzähler im iPhone gemessene

Lauffortschritt wird virtuell im Spiel dargestellt. Nutzer können

sich bei Fitness Race berühmte Orte auf der ganzen Welt "erlaufen",

die als 3D-Landschaft im Comic-Stil gestaltet sind. Gemeinsam können

sich Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder über alle Kontinente

hinweg ein virtuelles Rennen liefern. Das Spiel mit mehreren

Teilnehmern bietet zusätzlich eine strategische Komponente: Power

Items im Mario-Kart-Stil beschleunigen oder verlangsamen die Läufer

und bringen so zusätzlich Spannung in den Wettlauf.



Spielerischer Anreiz zur Bewegung



Beim Spazierengehen im warmen Sydney entstand im Winter 2014 die

Idee zum Mobile Game. Fitness Race-Gründer Andreas Riedel dazu: "Ich

dachte damals an meine Freunde und Kollegen, die sich zur gleichen

Zeit im kalten Deutschland zur Bewegung eher zwingen mussten. Ich

wollte seitdem eine spielerische Lösung finden, die dabei hilft, den

inneren Schweinehund zum Spazierengehen oder Laufen zu überwinden.

Fitness Race hilft dabei, Bewegung und Spaß positiv miteinander zu

verbinden."



Unkompliziertes Handling, unterhaltende Motivation



Fitness Race liest die Daten des eingebauten Schrittzählers im

iPhone. Diese werden 1:1 in virtuelle Schritte des Spiels

umgewandelt. Die tatsächliche GPS-Position oder andere Daten des

Nutzers erhebt die App nicht. Andere Schrittzähler - bspw. in



Fitnessarmbändern - können auch für Fitness Race verwendet werden,

sofern sie kompatibel mit dem Apple HealthKit sind. Um Schritte zu

sammeln, muss die App nicht geöffnet sein - der Spielfortschritt kann

jederzeit nach Belieben verfolgt werden. Nutzer können eigene Avatare

erstellen, die ihre virtuellen Rennen bestreiten. So bietet das Spiel

einen unterhaltsamen Anreiz, im wahren Leben einfach mal die Treppe

zu nehmen, um zusätzlich gemachte Schritte zum Vorankommen bei

Fitness Race zu verwenden.



Über Gründer Andreas Riedel und Fitness-Race



Anfang 2009 gründete Andreas Riedel Anfang 2009 zusammen mit zwei

Freunden das Startup stanwood. Das Unternehmen konnte die entwickelte

TV-Programm-App "ON AIR" erfolgreich in sieben Ländern weltweit

veröffentlichen. In 2015 wurde stanwood von der Funke Mediengruppe

übernommen. Mit der im Mai 2015 gegründeten Celanda GmbH möchte

Andreas Riedel: "Mehr Apps für eine bessere Welt entwickeln". Mit

Fitness Race will er dabei helfen, Bewegung in etwas Lustiges und

Spannendes zu verwandeln. Ende 2016 wird Andreas Riedel zusätzlich

die App "CarbonHero" launchen, mit der Nutzer ihre persönlichen

CO2-Emissionen kompensieren können.







