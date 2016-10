Gute Zuckerwerte trotz Infekt - Bei Virenattacken sollten die Werte häufiger überprüft werden (FOTO)

(ots) -

Menschen mit Diabetes sollten im Fall eines Infekts ihren

Blutzucker unbedingt öfter kontrollieren - in den ersten Tagen etwa

alle drei Stunden. "Denn sonst kann er schnell entgleisen", warnt der

Diabetologe Dr. Oliver Schubert aus Buxtehude im Apothekenmagazin

"Diabetes Ratgeber". Bei einem Infekt kämpft das Immunsystem mit

Viren und Bakterien - das fordert den Stoffwechsel heraus, treibt

aber auch den Insulinbedarf in die Höhe. Bei hohem Fieber kann er

sich innerhalb von Stunden verdoppeln. Andererseits kann der

Blutzuckerspiegel bei einem Infekt auch sinken - bei Erbrechen und

Durchfall. Diabetes-Patienten sollten mit ihrem Arzt schon vorab

besprechen, wie die Therapie bei einem Infekt angepasst werden muss.

Besonders wichtig ist das bei einer Insulintherapie. Bei Kindern kann

der Blutzucker durch einen Infekt besonders schnell entgleisen.

"Eltern sollten den Blutzucker daher mindestens alle zwei Stunden

kontrollieren, auch einmal nachts zwischen zwei und drei Uhr", rät

Dr. Cristof Klinkert, Kinderdiabetologe aus Herford.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 11/2016 liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.diabetes-ratgeber.net



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber dr16-11-titel-o39.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418990

Anzahl Zeichen: 1769

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber dr16-11-titel-o39.jpg

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung