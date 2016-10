Anna Maria Mühe: "Ich kann nicht kochen, bestelle aber sehr gutes Essen" (FOTO)

"Ich bin liebend gern Gastgeberin", sagt Anna Maria Mühe im

EMOTION-Interview (Ausgabe 12/16 ab morgen im Handel,

www.emotion.de). Allerdings: "Ich kann nicht kochen, bestelle aber

sehr gutes Essen. Und ich bin bekannt für eine gute Brotzeit",

erzählt die 31-Jährige, die sich selbst als "extrem sozialer Mensch"

beschreibt und "Mädelsabende bis spät in die Nacht" am meisten

genießt. Ihre "soziale Ader" hat die Schauspielerin von ihrer Mutter

geerbt. "Ich helfe anderen gern. Ich neige dazu, an mich selbst als

Letzte zu denken", so die Berlinerin. Ihr Vater, der Schauspieler

Ulrich Mühe, hat ihr viel für ihren Leinwand-Erfolg mitgegeben: "Eine

unglaubliche Genauigkeit. Pünktlichkeit und Disziplin sind mir

wichtig. Dieser Beruf lebt auch vom Fleiß", so Anna Maria Mühe.



Weitergeben an die nächste Generation - das gilt in der Familie

Mühe auch für Marotten. "Ich bin sehr ordentlich, alles muss sauber

sein. Zu Hause hat alles seinen Platz, die Dinge müssen auf genau die

richtige Weise hingestellt werden", erzählt sie. "Meine Tochter hat

schon denselben Tick. Sie sortiert ihr Spielzeug."



Die gebürtige Ost-Berlinerin weiß, wie sie Kind und Karriere

organisieren kann, um glücklich zu sein. "Ein gutes Leben bedeutet

für mich Gleichgewicht zwischen Job, Freunden und Mamasein. Für

manche ist es schwer nachzuvollziehen, wenn ich Termine für ein

Abendessen mehr als einen Monat vorher mache. Aber anders geht es

nicht."



Trotz ihres Erfolgs und ihrer berühmten Familie versucht Anna

Maria Mühe "auf dem Teppich zu bleiben". "Es gibt ein paar

Weggefährten, da merkt man, dass der Erfolg den Charakter verdorben

hat", so die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin. Den

Landflucht-Trend vieler Stars will sie nicht mitmachen: "Ich lebe

gern mittendrin, ich mag den Trubel. Ich träume eher von einem



kleinen Wochenendhäuschen als Zufluchtsort."



Ein fixes Lebensmotto hat Mühe nicht: "Denn mit schlauen

Lebensweisheiten ist es bei mir wie mit Witzen. Ich vergesse sie

meist schnell wieder. Meist merke ich mir nur die ganz anzüglichen

Witze, die man dann keinem erzählen kann", so die Schauspielerin im

EMOTION-Interview.



