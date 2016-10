Wintervlies und Frostschutzhauben - Fit für den Winter

Mit Frostschutzvlies Ihre Ernte schützen

(firmenpresse) - Wintervlies und Frostschutzhauben - Fit für den Winter

Liebe Gartenfreunde,

suchen Sie den besten Winterschutz für Ihre Garten- und Kübelpflanzen? Dann sind Sie bei uns richtig! Unser Wintervlies gewährt Ihnen den idealen Frost-, Kälte-, Wind- und Wildschutz (gegen Vögel, Schädlinge) in der kalten Jahreszeit und im Frühjahr.

Nicht jeder weiß, dass die Pflanzen im Winter nur indirekt durch Erfrieren und überwiegend wegen extremer Verdunstung absterben. Die gefrorene Erde macht die Wasseraufnahme nicht mehr möglich und der kalte Wind entzieht den Pflanzen die Restfeuchtigkeit.

Durch das Wintervlies ummantelt, überwintern Ihre Boden- und Kübelerzeugnisse sowohl im Gewächshaus, als auch im Freien. Der bei Frost entstehende Taubelag (Kondenswasser) bildet auf dem Wintervlies einen schützenden Eispanzer, der das Austreten der Bodenwärme und der Feuchtigkeit verhindert und bewirkt infolgedessen eine Temperaturerhöhung unter der Abdeckung. Es schützt Ihre Pflanzen bei kaltem Wind vor dem Austrocknen.

Ihre Pflanzen bleiben auf diese Art und Weise (selbst bei Temperaturen von -7°C) geschützt. Dasselbe erreichen Sie mit unseren Frostschutzhauben, die aus demselben Material bestehen.

Unser Wintervlies eignet sich hervorragend für mehrjährige Verwendung und dient zusätzlich zur Dränage von Blumentöpfen oder als Abdeckung auf Aussaatbeeten.

Das leichte Wintervliesgewebe zeichnet sich durch hohe Wasser-, Licht- und Luftdurchlässigkeit aus. Bei Sonneneinwirkung wird die Wärme noch länger gespeichert und trägt im Frühjahr zum besseren und schnelleren Gedeihen Ihrer Garten- oder Kübelpflanzen - und somit zu den höheren Erträgen bei.

Wir bieten Ihnen das Frostschutzvlies in einer Stärke von 60g oder 80g/m² und in den Breiten von 1,6m und 3,2m. Die Vlieshauben haben eine Stärke von 50g/m² und sind ebenfalls in verschiedenen Maßen verfügbar.

Die Anwendung des Wintervlieses ist einfach: großzügig auf die benötigte Fläche legen und am Rand mit Erde, Steinen oder unseren Erdankern befestigen bzw. eine Kübelpflanze mit dem Frostschutzvlies 1-2 Mal ummanteln und das Vlies oben und unten mit einem Seil oder Draht fixieren.

Wir raten Ihnen zu einer großzügigen Auslegung des Vlieses, damit es sich problemlos den Pflanzen anpasst.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.haga-schutzvliese.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HaGa-Schutzvliese ist ein Onlinehandel mit unterschiedlichen Produkten rund um das Thema Haus und Garten. Sie bekommen bei uns wichtige Materialien die Sie bereits vor der Anlage Ihres Gartens benötigen oder um ihn später optimal zu gestalten!

Bewässerungsmatten, Drainagevliese, Frostschutzfolien, Unkrautvliese, Trittschalldämmung, Wachstumsvliese und vieles mehr!

Dies ist eine Pressemitteilung von

HaGa-Schutzvliese

PresseKontakt / Agentur:

HaGa-Welt

Anika Kubiak

Am Dickopfsplatz 4

31171 Elze

info(at)haga-welt.de

05069340662

http://www.haga-schutzvliese.de/



Datum: 01.11.2016 - 08:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1418992

Anzahl Zeichen: 2854

Kontakt-Informationen:

Firma: HaGa-Schutzvliese

Ansprechpartner: Malgorzata Burdyk

Stadt: Nordstemmen

Telefon: 05069340662





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung