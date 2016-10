ProSiebenSat.1 TV Deutschland legt im Oktober 2016 deutlich zu

(ots) - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1

Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - die Sender der

ProSiebenSat.1 TV Deutschland - schließen den Oktober 2016 mit einem

Marktanteil von 28,8 Prozent ab und erzielen damit ein Plus von 0,7

Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat (September 2016: 28,1% MA).

Der Abstand zur IP-Gruppe (RTL, Vox, Super RTL, n-tv, RTL Nitro,

RTLplus erreichen einen Monatsmarktanteil von 26,7 Prozent)

vergrößert sich wieder: +2,1 Prozentpunkte (Abstand September 2016:

+1,6 PP).



Die Senderergebnisse im Oktober 2016 im Einzelnen:



SAT.1: Mut wird belohnt



SAT.1 kann sich im Oktober vor allem über den erfolgreichen

Sendeplatz-Move und die damit verbundenen Top-Quoten von "The Voice

of Germany" (bis zu 20,6% MA, Z.-14-49 J.) freuen. Zum guten Ergebnis

tragen auch die Sonntags-Access mit "Julia Leischik sucht: Bitte

melde Dich!" (bis zu 16,2% MA) und "Das große Backen" (bis zu 17,0%

MA) bei. Ebenfalls erfreulich lief es für die neue Vorabendserie "Die

Ruhrpottwache" (bis zu 10,7% MA). SAT.1 schließt den Monat Oktober

mit 8,8 Prozent Marktanteil ab (Z.-14-49 J. / Relevanz-Zielgruppe Z.

14-59 J.: 8,8% MA). Highlights im November u.a.: die neue Staffel von

"Hochzeit auf den ersten Blick" (ab 13.11.) und das große TV-Event

"Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" mit Sonja Gerhardt

(29.11.).



Plus 1,1 Prozent Marktanteil: ProSieben größter Gewinner im

Oktober Mit einem Plus von 1,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)

gegenüber dem Vormonat wird ProSieben zum größten

Marktanteils-Gewinner im Oktober. Die starken Shows ("The Voice of

Germany, "Schlag den Star", "Big Countdown") und die erfolgreichen

Magazine ("taff", "Galileo") bilden das Rückgrat für den sehr guten

Marktanteil von 10,8 Prozent. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39

J.) wird ProSieben mit 14,4 Prozent Marktanteil Marktführer im



Oktober. Im November dominiert weiter gutes Entertainment auf

ProSieben: donnerstags läuft #TVOG. Und am Samstag, 12.11., startet

die neue Show-Reihe "Deutschland tanzt".



kabel eins legt zu



kabel eins legt im Oktober 2016 zu und schließt den Monat mit

einem Marktanteil von guten 5,2 Prozent ab (+0,2 PP vs. Sept. 2016).

Zu den Highlights zählten im Oktober "Abenteuer Leben am Sonntag" mit

einem Jahresbestwert von 8,5 Prozent und Spielfilmklassiker wie

"Jumanji" oder "Matrix". Ausblick November: Spannende, unterhaltsame

und aufwändig recherchierte Factual-Formate zeigt kabel eins mit

"Crazy USA - Die 25 verrücktesten Geschichten aus Amerika", "30 Jahre

Kuschelrock", "Westernhagen! - Die Doku", "Abenteuer Leben am Sonntag

- Das Leben des Bundespräsidenten" sowie neuen Folgen von "Rosins

Restaurants" und "Achtung Notaufnahme!".



Gute Quoten für sixx-Eigenproduktionen



sixx punktet im Oktober mit seinen Eigenproduktionen: Gut lief es

für die Tattoo-Competition-Show "Pain & Fame" sowie die neuen Folgen

von "Paula kommt!", und auch "Sweet & Easy" konnte am Samstag

überzeugen. Insgesamt erreicht sixx im Oktober 1,3 Prozent

Marktanteil (Z 14-49. J. / Relevanz-Zielgruppe F. 14-39 J.: 1,9% MA).

Im November können sich die Serien-Fans auf zwei Neustarts freuen: Ab

21.11. zeigt sixx montags die zweite Staffel "The Royals" in

Deutscher Erstausstrahlung, ab 24.11. gibt's donnerstags die vierte

Staffel "Beauty and the Beast".



SAT.1 Gold überzeugt mit viel Herz



SAT.1 Gold schließt den Oktober mit einem tollen Marktanteil von

1,5 Prozent ab (Z. 14-49 J.) und bleibt damit auf dem guten Niveau

des Vormonats. In der Relevanz-Zielgruppe (F. 40-64 J.) holt SAT.1

Gold gute 2,5 Prozent Marktanteil. Die Live-Sendung "Haustier sucht

Herz" und die neue Dating-Show "Herz sucht Liebe" mit Moderator

Thomas Ohrner überzeugten im Oktober mit sehr guten Marktanteilen.

Neu im November: Mit "Die bezaubernde Jeannie" und "Love Boat" zeigt

SAT.1 Gold zwei weitere Kult-Serien. Zusätzlich öffnet Moderator

Ulrich Meyer wieder die "ServiceAkte".



ProSieben MAXX: stabil mit 1,0 Prozent im Oktober ProSieben MAXX

schließt den Oktober mit einem Marktanteil von 1,0 Prozent bei den

14- bis 49-Jährigen ab. Gute Quoten erzielt der Männersender

weiterhin mit "ran Football" am Sonntag und seiner Anime-Nacht am

Mittwoch. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen

Männer kommt der Sender auf 1,9 Prozent Marktanteil.

Programm-Highlight im November: die Free-TV-Premiere der 4. Staffel

von "House of Cards".



kabel eins Doku punktet mit Real-Crime-Dokus kabel eins Doku

feierte mit 0,4 Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-49 J.) am 19. Oktober

2016 seinen bisher erfolgreichsten Sendetag. In der

Relevanz-Zielgruppe (M. 40-64 J.) waren es sehr gute 0,6 Prozent.

Hier erzielt der neue Free-TV-Sender mit Prime-Time-Formaten wie der

Real-Crime-Doku "Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah" Topwerte von

bis zu 1,6 Prozent. Highlight im November: die Doku-Reihe "Kampf ums

Weiße Haus", produziert und erzählt von Kevin Spacey, donnerstags um

21:05 Uhr.



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU).

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV

Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.11.2016 für den Zeitraum

01.10.-31.10.2016; vorläufig gewichtet: 28.-31.10.2016.

Gruppen-Marktanteile: *inklusive kabel eins Doku (gestartet am

22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller

Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen

Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern

nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



