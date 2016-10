Mystery Shopping mit Qualitäts- und Managementsoftware BITqms

(firmenpresse) - Mystery Shopping (Testkäufe) wird eingesetzt, um die Service- und Dienstleistungsqualität sowie die Einhaltung von Vorgaben und Standards in einem Filialbetrieb zu bewerten.



Ziel von Testkäufen ist es, Schwachstellen und Verbesserungspotenziale aufzudecken oder Leistungsvergleiche zwischen mehreren Standorten durchzuführen.

Dabei ist die Dokumentation und Auswertung meist sehr mühsam und problematisch. Denn oft müssen uneinheitliche Dokumente in Papierform erst abgeglichen und in Ordnung gebracht werden. Die manuelle Datenerfassung im Nachhinein kann zu einer unvollständigen Dokumentation der Prüfergebnisse führen. Denn ohne strukturiertes Vorgehen können wichtige Fakten schlichtweg vergesessen und oder nicht nachvollziehbar dokumentiert werden.



Um die Fehleranfälligkeit in der Dokumentation von Testkäufen zu reduzieren, lohnt sich der Einsatz von BITqms. Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms bietet Unterstützung bei der systematischen Planung, Durchführung und Auswertung von Testkäufen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bitworks.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

BITWORKS ist innovativer Anbieter von Software für Integriertes Management (IMS). Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms ist eine webbasierte, standortunabhängige Softwarelösung zur Planung und Steuerung von Managementaufgaben und betrieblichen Abläufen. Sie beinhaltet außerdem die Erfolgskontrolle und die Initiierung und Überwachung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung.



Die BITqms Komplettlösung umfasst sämtliche Bereiche des Qualitätsmanagements: Dokumentenmanagement und -Lenkung, Mobile Begehungen, Prüfungen und Audits mit Tablet-PCs (auch offline), Prozess- und Risikomanagement, Elektronische Formulare, Fehler-, Beschwerde und Ideenmanagement, Intranet/Extranet, Wartung und Instandhaltung, Ressourcenmanagement u.v.m.



Die BITWORKS GmbH entwickelt seit über 25 Jahren professionelle Softwarelösungen für Unternehmen aus allen Branchen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH

Leseranfragen:

BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH

www.bitworks.net



Firmensitz:

Dörrwiesenweg 23

64823 Groß-Umstadt



Hauptgeschäftsstelle:

Wittichstraße 7

64295 Darmstadt



Telefon: +49 (0) 6078 780 59-0

Email: info(at)bitworks.net

Datum: 01.11.2016 - 10:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1419018

Anzahl Zeichen: 1059

Kontakt-Informationen:

Firma: BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH

Ansprechpartner: Lisa Effenberger

Stadt: Darmstadt

Telefon: +49 (0) 6078 780 59-0



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 129 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung