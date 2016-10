Klaus Hellmann wechselt in den Aufsichtsrat der Hellmann-Gruppe

(firmenpresse) - Osnabrück, 1. November 2016. Im Rahmen unseres kürzlich kommunizierten Übergangs in die neue Unternehmensstruktur wechselt der geschäftsführende Gesellschafter Klaus Hellmann aus der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Aufsichtsrat.

Klaus Hellmann hat die Hellmann-Gruppe zusammen mit seinem Vetter Jost Hellmann in den vergangenen 40 Jahren von einem Unternehmen mit vier deutschen Niederlassungen zu einem globalen Konzern mit 3 Mrd. Euro Umsatz und 250 Niederlassungen in über 50 Ländern überführt - der Hellmann Worldwide Logistics.

Der Aufsichtsrat wird im Rahmen der neuen Gesellschaftsstruktur zur Vorbereitung des Generationswechsels und zur Neuausrichtung des Unternehmens gegründet.

Neben seinem Sitz im Aufsichtsrat der Hellmann-Gruppe übernimmt Klaus Hellmann auch die Geschäftsführung der beiden deutschen Schwestergesellschaften der Hellmann Worldwide Logistics, der Hellmann Internationale Spedition GmbH & Co. KG und der Hellmann Spedition GmbH & Co. KG (früher bekannt als Honold und Kunze).

Ab dem 1. November 2016 wird die Geschäftsführung aus Jost Hellmann und Dr. Thomas Knecht bestehen. Dr. Knecht wurde im vergangenen Jahr von Jost und Klaus Hellmann zum ersten familienfremden Geschäftsführer ernannt.

Dr. Knecht ist Sprecher der Geschäftsführung und leitet gemeinsam mit Jost Hellmann und dem Executive Board die Neuorganisation der Hellmann-Gruppe.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hellmann.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

1871 gegründet, ist Hellmann Worldwide Logistics heute ein weltweit führender Logistikanbieter. Das Familienunternehmen wird in der vierten Generation geführt. Das weltweite Netzwerk ist mit 19.300 Beschäftigten in 443 Büros in 157 Ländern vertreten. Die Dienstleistungspalette umfasst Transportlösungen per LKW, Bahn, Luft und See sowie maßgeschneiderte Branchenlösungen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hellmann Worldwide Logistics GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG

Kirsten Wilenborg

Elbestr. 1

49090 Osnabrück

marketing-de(at)hellmann.com

0541-605 1279

http://www.hellmann.com



Datum: 01.11.2016 - 10:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1419021

Anzahl Zeichen: 1503

Kontakt-Informationen:

Firma: Hellmann Worldwide Logistics GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Kirsten Willenborg

Stadt: Osnabrück

Telefon: 0541-605 1279





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung