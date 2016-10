Exklusive Sonderangebote bei Marrakesch Shop

(firmenpresse) - Ab sofort und bis Weihnachten bietet der Marrakesch Shop in Hürth 50 Prozent auf alle Produkte. Die Besucher sind herzlich dazu eingeladen, in den 500 m² großen Ausstellungsräumen zu flanieren und bei einer Tasse Pfefferminztee tief in die orientalische Welt einzutauchen. Das Rabatt-Angebot gilt bis Weihnachten sowohl vor Ort als auch online unter http://www.marrakesch-shop.de/.

Das sechsköpfige Team um Mahmoud Maataoui freut sich auf zahlreiche Besucher in dem im orientalisch-maurischen Stil gehaltenen Marrakesch-Shop. Schon von weitem sehen die Gäste das wunderschöne Gebäude mit orientalischen Fensterbögen und prachtvoll verzierten Türen. Im Inneren erwarten sie fantastische Produkte, die direkt aus Indien und Marokko importiert wurden. Das Marrakesch-Team unterstützt dabei fairen Handel und kauft seit vielen Jahren alle Produkte direkt beim kleinen Handwerker. Darüber hinaus stellt der Marrakesch Shop selbst in Marokko und Indien her. Als zuverlässiger Direktimporteur legt das Team großen Wert auf gute und langjährige Handelsbeziehungen.

Die Besucher erwartet in der Ausstellung eine große Bandbreite orientalischer Produkte wie Lampen, Taschen, Keramik und Möbel - darunter auch viele Unikate. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Marrakesch Online Shop unter oder direkt vor Ort.

Orientalische Lampen erzählen vom Leben am Meer



An Marokkos Stränden spielen die Wellen von Mittelmeer und Atlantik. Die Wohnkultur des alten Landes ist geprägt von mediterranen und orientalischen Einflüssen. Während typisch orientalische Möbel wie Mosaiktische vielfach prunkvoll sind, aufwändig hergestellt und verschwenderisch verziert, sind orientalische Lampen und Laternen meist von leichterer, spielerischer Eleganz. Marokko ist Schauplatz einer langen Geschichte und Heimat vieler Kulturen. Aus deren Aufeinandertreffen ergab sich ein einzigartiger Stilreichtum, der sich auch in der Wohnkultur ausdrückt. Mediterrane Hängeleuchten erzählen von Meer und Südwind, Hennalampen, Stehlampen vom kühlen Frieden geschützter Innenhöfe. Alle orientalische Lampen und Laternen der Firma Marrakesch sind unique Handarbeiten, denn nur von Hand gefertigte Wohnaccessoires sind lebendig. Durch die Wahl von Linienführung und Glaseinsätze schafft der Künstler innerhalb des Motivs eine Zeichnung, die seinem Wesen entspringt und der Ornamentik und Leuchtkraft gibt.

