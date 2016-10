Hahn Rechtsanwälte setzen Rückabwicklung von Immobiliendarlehen wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung gegen die Sparkasse Südholstein durch

(ots) - Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat

mit Urteil vom 20. Oktober 2016 - 5 U 50/16 - die Sparkasse

Südholstein verurteilt, drei Immobiliendarlehensverträge über

insgesamt 178.000,00 Euro rückabzuwickeln. Die Kläger, ein Ehepaar

aus der Region Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, hatten

die Darlehensverträge zur Immobilienfinanzierung mit der Sparkasse

Südholstein am 24. April 2006 bzw. 21. November 2007 geschlossen.

Wegen Fehlerhaftigkeit der Widerrufsbelehrungen hatten die Kläger die

Willenserklärungen zum Abschluss der Darlehensverträge am 14. Januar

2015 widerrufen. Das klagende Ehepaar wurden von HAHN Rechtsanwälte

vertreten.



Das OLG Schleswig stellt fest, dass die Kläger einen Anspruch auf

Rückabwicklung der Darlehensverträge und einen Nutzungsersatz von 2,5

Prozentpunkten über Basiszins auf die erbrachten Leistungsraten

haben. Die mit dem jeweiligen Darlehensvertrag verbundene

Widerrufsbelehrung genüge nicht dem Deutlichkeitsgebot. Denn der

Beginn des Laufes der Widerrufsfrist sei nach der jeweils

vorliegenden Belehrung unklar. Sie enthalte den Hinweis, dass die

Frist für den Widerruf "frühestens mit Erhalt dieser Belehrung"

beginne. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei

eine solche Belehrung zuzureichend. Eine solche Belehrung ist

unzureichend, da sie den Verbraucher nicht eindeutig über den Beginn

der Widerrufsfrist aufkläre. Die Verwendung des Wortes "frühestens"

ermögliche es dem Verbraucher nicht, den Fristbeginn ohne weiteres zu

erkennen. Er vermöge der Formulierung lediglich zu entnehmen, dass

der Widerrufsfrist "jetzt oder später" beginne, der Beginn des

Fristablaufs also gegebenenfalls noch von weiteren Voraussetzungen

abhängen soll. Der Verbraucher werde jedoch im Unklaren gelassen,

welche etwaigen weiteren Umstände dies sind.



Hinsichtlich der Widerrufsbelehrung selbst und ihres Inhaltes



könne sich die beklagte Sparkasse nicht auf die Schutzwirkung des

Paragraph 14 Absatz 1 und 3 BGB-InfoV a.F. in der hier maßgeblichen

Fassung und des Muster der Anlage 2 hierzu berufen. Die Beklagte habe

kein Muster verwandt, das dem Muster in der damaligen Fassung in

jeder Hinsicht entspreche. Unterziehe der Verwender den Text der

Musterbelehrung einer eigenen inhaltlichen Bearbeitung, so könne er

sich nicht mehr auf deren Schutzwirkung berufen. Die Beklagte habe

zwei Fußnoten eingefügt, die das Muster für die Widerrufsbelehrung

nicht vorsah. Sie habe unter der Überschrift "Widerrufsrecht" den

Gestaltungshinweis 3 kursiv in den Text übernommen und unter der

Überschrift "Finanzierte Geschäfte" den Gestaltungshinweis 9 nicht

vollständig übernommen. Die Beklagte könne sich auch nicht auf die

Einrede der Verwirkung berufen. Der Tatbestand der Verwirkung setze

neben dem Zeitmoment auch ein Umstandsmoment voraus. Daran fehle es

vorliegend. Es liege auch keine unzulässige Rechtsausübung wegen

fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses vor.



"Das aktuelle Urteil des OLG Schleswig markiert nach dem

BGH-Urteil vom 12. Juli 2016 eine erfreuliche und deutliche

Trendwende", stellt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn fest. "Die

bankenfreundliche Rechtsprechung im Bereich des Widerrufs von

Darlehen einiger Instanzgerichte aus dem hohen Norden findet damit

hoffentlich auf Dauer ein Ende", so Anwalt Hahn weiter. "Das Urteil

sollte alle Betroffenen veranlassen, ihre Rechte mit anwaltlicher

Hilfe nunmehr durchzusetzen." Hahn Rechtsanwälte empfiehlt allen

Bank- und Sparkassenkunden, deren Widerruf bisher nicht anerkannt

worden ist, sich hinsichtlich der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit

anwaltlich beraten zu lassen.



Zum Kanzleiprofil:



Hahn Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) wird im JUVE, Handbuch für

Wirtschaftskanzleien 2014/2015, unter den TOP 5 und erneut als

"häufig empfohlene Kanzlei" bei den bundesweit tätigen Kanzleien im

Kapitalanlegerschutz genannt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt Peter

Hahn, M.C.L., ist seit 20 Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr.

Petra Brockmann, seit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und

Kapitalmarktrecht tätig. Hahn und Brockmann sind Fachanwälte für

Bank- und Kapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt

ausschließlich Kapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeit sechszehn

Anwälte tätig, davon sind sieben Fachanwälte für Bank- und

Kapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte in Hamburg, Bremen und

Stuttgart.







Kanzleikontakt:

Hahn Rechtsanwälte PartG mbB

RA Peter Hahn

Valentinskamp 70

20355 Hamburg

Fon: +49-40-3615720

Fax: +49-40-361572361

E-Mail:

peter.hahn(at)hahn-rechtsanwaelte.de

http://www.hahn-rechtsanwaelte.de



