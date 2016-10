Hersteller Swardman meldet Verkaufsstart von Spindelmäher in Deutschland und Österreich - BILD

- Der schicke Spindelmäher Edwin sorgt für den präzisen Rasenschnitt

- Die ausgeklügelte Ganzmetall-Konstruktion sorgt für

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

- Der erstaunlich leise Betrieb und die einfache Wendigkeit sichern

den richtigen Genuss beim Mähen Ihres englischen Rasens

- Farbe, Material und Zubehör können je nach Kundenwunsch

individuell zusammengestellt werden

- Preis ab 1.598,-EUR inkl. MwSt und Transport



Der erste im 21. Jahrhundert entwickelte Benzin-Spindelmäher für

Ihren Rasen, der komplett neue Swardman 'Edwin?, kommt auf den

deutschen und österreichischen Markt. Der leiseste

Benzin-Spindelmäher macht in acht Wochen aus Ihrem derzeitigen Rasen

einen englischen Rasen. Die Firma Swardman bietet als einziger

Hersteller weltweit eigene maßgeschneiderte Zusammenstellungen des

Rasenmähers an, auch für jeden Hobbyrasenliebhaber.



"'Edwin' ist ein Rasenmäher, den wir für mich und andere

Rasen-Freaks konstruiert haben", sagt Tomá? ?ena, Rasenexperte und

Mitgründer der Gesellschaft Swardman. "Der Spindelmäher bringt eine

professionelle Rasenpflege in jeden Garten. Dadurch kann man in acht

Wochen einen englischen Rasen haben."



Der Rasenmäher wird in der Grundausstattung 'Standard' mit einer

Arbeitsbreite von 45cm für 1.598,-EUR verkauft, bzw. für 1.698,-EUR

mit einer Arbeitsbreite von 55cm. Alle Varianten werden mit einem

leisen Motor 'Kawasaki FJ 100D' angetrieben.



Das Wunder des Spindelmähers besteht in einer präzisen

Rasenschnitthöhe von 5mm bis 45mm. Das heißt - der Mäher erschafft

das Golfgrün auch bei Ihnen zuhause.



Das Design und vor allem die innere Konstruktion schuf der

talentierte Konstrukteur Marek Votroubek (INTEL ISEF Gewinner 2009,

Reno, Nevada). Dadurch gelang es ihm, die Vorstellung von einem

perfekten Spindelmäher von Tomá? ?ena zu erfüllen. So verfügt 'Edwin'



über austauschbare Arbeitsteile in Form einer Kassette, die in einer

Minute ausgetauscht werden können. Das bedeutet, dass 'Edwin'

vielseitig ist - außer Mähen vertikutiert er effizient, mit einer

anderen Kassette entfernt er verfilztes Gras, und er arbeitet mit

einer Bürste Sand in den Rasen ein. Dies sind Funktionen, die jeder

begeisterter Rasenliebhaber mehrmals im Jahr benutzen wird. Eine

gelungene Besonderheit ist noch zu erwähnen: der Konstrukteur Marek

Votroubek entwickelte eine so schlanke und praktische Konstruktion

der Spindel, dass man fast gleichzeitig die sonst schwer erreichbaren

Rasenkanten pflegen kann - 'Edwin' schneidet Rasen bis zu 1,3cm von

der Rasenkante. Rasenliebhaber sparen dadurch einiges an Zeit bei

ihrer Rasenkantenpflege.



Rückfragehinweis:

Swardman, s.r.o.

Jan Polívka

Pod svahem 1582/12

147 00 Prag 4 Branik

Tschechische Republik

jpolivka(at)swardman.com

www.swardman.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19263/aom



Dies ist eine Pressemitteilung von

Swardman, s.r.o.

Datum: 01.11.2016 - 10:02

Kontakt-Informationen:

