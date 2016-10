Raus aus der Service-Krise

Service-Experte Michael Thissen gibt in seinen Podcasts handfeste Service-Tipps für Unternehmen

Service-Experte Michael Thissen startet mit seiner Podcast-Reihe

(firmenpresse) - Wer öfter im Ausland unterwegs ist, erlebt es am eigenen Leib: In anderen Ländern ist der Service-Gedanke wesentlich ausgeprägter, als in Deutschland. "Obwohl wir zu den Weltmarktführern gehören, stehen wir in Sachen Service ganz hinten an", hebt Michael Thissen hervor. Der Service-Experte setzt sich dafür ein, dass Unternehmen und die Menschen darin Service in jeden ihrer Abläufe integrieren, um Kunden und damit auch sich selbst das Leben einfacher und damit besser zu machen. Tipps dazu gibt er nun in seiner neu gestarteten Podcast-Reihe.

Es steht außer Frage, dass Service wichtig ist. Für viele Unternehmen ist Service das einzige Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb. Besonders wo immer mehr Produkte den Markt überschwemmen und damit schnell austauschbar werden, muss eine Firma heute sehen, wie sie Kunden gewinnt und bindet. "Das funktioniert nur, indem wir unsere Kunden verblüffen", weiß Thissen.

Für den Service-Experten fängt das schon innerhalb eines Unternehmens an, in Abteilungen selbst genauso wie von einem Aufgabenbereich zum anderen. "Jeder Mensch in einem Unternehmen ist auch Dienstleister seiner eigenen Organisation und sorgt dafür, dass Kollegen ihre Arbeit gut machen können. Mit dieser Grundhaltung entsteht ein ganz anderer Service-Gedanke auch dem Kunden gegenüber, der Ideen heranreifen lässt, mit denen der Kunde nicht nur zufriedengestellt, sondern vor allem begeistert wird."

Thissen erlebt es oft in seiner Arbeit mit Unternehmen, dass ihnen meist die Ideen dazu fehlen, wie sie Service in ihre Organisation integrieren oder weiter ausbauen können. In seiner neu gestarteten Podcast-Reihe hat nun jeder die Möglichkeit, sich vom Experten direkt erste Ideen für echten Service zu holen. "Zwar gebe ich in meinen regelmäßigen Blogs immer neue Praxistipps, aber mit den Podcasts kann sich nun auch jeder während der Autofahrt oder der Geschäftsreise mit Flugzeug oder Zug Ideen holen."

Weitere Informationen und Kontakt zu Michael Thissen unter: http://www.michaelthissen.de/





Mit über 20 Jahren Erfahrung im Service und Service-Management Umfeld sorgt der Service-Experte Michael Thissen dafür, dass sich Unternehmen ihren Kunden gegenüber serviceorientierter aufstellen - und von ihrer Problemdenke wegkommen. Mit dem Ziel: es ihren Kunden zu erleichtern, deren Leben einfacher und besser zu machen. Mit dem Ansatz "Jedes Unternehmen ist Dienstleister seiner eigenen Organisation" erarbeitet Thissen als Andersdenker und strategischer Berater gemeinsam mit seinen Kunden echtes Servicedenken und hilft ihnen dabei, Ziele zu definieren und zu erreichen.

Michael Thissen

Michael Thissen

Michael Thissen

Im Pappelbruch 12

41749 Viersen

service(at)michaelthissen.de

+49 2162 36 932 08

http://www.michaelthissen.de



