Warum Jugendliche an eine technische Ausbildung denken sollten /

VDMA-Erklärvideo präsentiert für die Berufswahl zentrale Studienergebnisse zielgruppengerecht (VIDEO)

(ots) -

Wie können für die Berufsentscheidung richtungsweisende

Studienergebnisse jugendgerecht aufbereitet werden? Der Verband

Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat auf diese Frage eine

innovative Antwort gefunden: ein Erklärvideo, das die Ergebnisse

zweier Studien jugendgerecht zusammenfasst und dem Nachwuchs

aufzeigt, warum eine technische Ausbildung nachweislich eine gute

Wahl ist.



Technische Auszubildende im Maschinen- und Anlagenbau sind mit

ihrer Ausbildung überdurchschnittlich zufrieden - und fast alle

würden ihren Ausbildungsruf weiterempfehlen. Die Ausbildung macht

Spaß, der Job ist zukunftssicher, sinnvoll und bringt gutes Geld. Mit

einer hohen Jobsicherheit und vielfältigen Entwicklungs- und

Karrieremöglichkeiten bietet die Branche zudem genau das, was sich

Schüler von ihrem Beruf erhoffen. Das sind die Kernergebnisse von

zwei vom VDMA beauftragten IMPULS-Studien zu den

Berufswahlentscheidungen von Jugendlichen und zu den

Karriereperspektiven im Maschinen- und Anlagenbau. Ergebnisse, die

gerade für die Berufsorientierung und -wahl von hoher Relevanz sind.

(nähere Informationen zu den Studien finden Sie am Ende des Textes)



Die Ergebnisse der Studien machen Mut. Was bleibt, ist die Frage -

wie bringen wir die Information zu den Jugendlichen? Lange und

komplexe Studien lesen Schüler nicht. Deshalb hat der VDMA die

Studienergebnisse jugendgerecht aufbereitet und ein Erklärvideo im

Comic Stil erstellt. Der Spot kommuniziert die erwiesenen Vorzüge

einer technischen Ausbildung im Maschinen- und Anlagenbau auf

unterhaltsame und leicht verständliche Weise. Die charmante

Darstellung mit animierten Grafiken, Icons und der "Talentmaschine",

dem Maskottchen der Azubikampagne des VDMA, soll bei den Jugendlichen

Interesse wecken, mehr zu erfahren.



"Mit dem Erklärvideo möchten wir Jugendlichen zeigen, welche



Möglichkeiten und Perspektiven eine Ausbildung im Maschinen- und

Anlagenbau bietet", erklärt Dr. Jörg Friedrich, Abteilungsleiter

Bildung beim VDMA. "Zum anderen soll das Video die jungen Menschen

dazu motivieren, die Berufsbilder 'in echt' kennenzulernen - zum

Beispiel im Rahmen eines Praktikums. Auf unserer Nachwuchsplattform

www.talentmaschine.de finden sich dazu dann gleich die passenden

Unternehmen."



Die Nachwuchsplattform ist das Herzstück der Azubikampagne, die

seit Anfang 2015 läuft und Jugendliche für eine technische Ausbildung

im Maschinen- und Anlagenbau begeistern soll. Darüber hinaus ist die

Kampagne auch auf den Social-Media-Plattformen YouTube und Instagram

vertreten, wo das Kampagnenmaskottchen beim Nachwuchs für die

technischen Ausbildungsberufe der Branche wirbt. Das neue Erklärvideo

ist ab sofort ebenfalls auf www.talentmaschine.de und dem

YouTube-Kanal zu finden.



Links:

- www.talentmaschine.de

- IMPULS-Studie "Nachwuchs für technische Ausbildungsberufe im

Maschinen- und Anlagenbau":

http://www.vdma.org/article/-/articleview/2245574

- IMPULS-Studie "Karriereperspektiven mit beruflicher Ausbildung":

http://www.vdma.org/article/-/articleview/12928917

- Der Erklärfilm auf YouTube:

https://www.youtube.com/c/Talentmaschine

- Die VDMA-Azubikampagne auf Instagram:

https://www.instagram.com/talentmaschine/







Pressekontakt:

VDMA Abteilung Bildung, Stefan Grötzschel

| Lyoner Straße 18 | 60528 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 6603-1343 | Fax: (069) 6603-2343 |

stefan.groetzschel(at)vdma.org



Original-Content von: VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. talentmaschine-de-erklaert-ausbil

Datum: 01.11.2016 - 10:20

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Stadt: Frankfurt





