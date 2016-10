Mit SKODA zum Deutschen Theaterpreis 'Der Faust' (FOTO)

(ots) -

- Deutscher Theaterpreis wird zum elften Mal verliehen

- Hans Neuenfels erhält Auszeichnung für sein Lebenswerk

- SKODA setzt als Mobilitätspartner exklusiven Shuttle-Service ein



Am 5. November werden bereits zum elften Mal Künstlerinnen und

Künstler, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist, mit

der Auszeichnung 'Der Faust' geehrt. In diesem Jahr wird der Deutsche

Theaterpreis in insgesamt acht Kategorien im Theater Freiburg

vergeben. Für sein Lebenswerk wird Regisseur, Schriftsteller und

Filmemacher Hans Neuenfels gewürdigt. Zur feierlichen Gala kommen die

Gäste mit SKODA. Die tschechische Traditionsmarke ist

Mobilitätspartner der Veranstaltung und setzt ihre eleganten

SUBERB-Limousinen für einen exklusiven Shuttle-Service ein.



Mit jährlich über 5.000 Inszenierungen bietet die

Theaterlandschaft ihrem Publikum hierzulande ein vielfältiges

Programm. Aus gutem Grund gehört Deutschland daher weltweit zu den

größten und bedeutendsten Theaternationen. Der Deutsche Theaterpreis

'Der Faust' macht auf diese große Leistungskraft aufmerksam - und

ehrt in diesem Jahr im Theater Freiburg bereits zum elften Mal

herausragende Persönlichkeiten. Nominiert sind Künstlerinnen und

Künstler in insgesamt acht Kategorien wie 'Beste Regie Schauspiel',

'Beste Regie Kinder- und Jugendtheater' und 'Beste Bühne/Kostüm'. Die

Gewinner werden erst bei der Gala am Abend bekannt gegeben. Allein

Hans Neuenfels steht vorab als Preisträger fest. Der Regisseur,

Filmemacher und Schriftsteller hat mit seinen Inszenierungen etwa von

Guiseppe Verdis 'Aida', Johannes Strauß' 'Die Fledermaus' und Richard

Wagners 'Lohengrin' das deutsche Theater geprägt. Zur Preisverleihung

kommen die Gäste mit SKODA. Als Mobilitätspartner stellt die

tschechische Traditionsmarke einen exklusiven Shuttle-Service zur

Verfügung.





Vor dem Theater Freiburg fahren die Gäste wie

Lebenswerk-Preisträger Hans Neuenfels in eleganten SUPERB-Limousinen

vor. Das Flaggschiff der SKODA Fahrzeugflotte sorgt mit stilvollem

Design, ausgewogenen Proportionen und einer emotionalen Formensprache

für einen echten Hingucker am roten Teppich. Die komplett neu

entwickelte, dritte SUPERB-Generation setzt auch in puncto Raum und

Komfort neue Maßstäbe und überzeugt mit dem größten Platzangebot

ihres Segments. Dazu gehören die beste Kopf- und Kniefreiheit im Fond

in ihrer Klasse, auch großgewachsene Erwachsene können äußerst bequem

sitzen. Das Modell erreicht mit einer Vielzahl von Assistenzsystemen

für mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Konnektivität technisch

neue Dimensionen. Dadurch rückt der SUPERB an das obere Ende der

automobilen Mittelklasse. Insgesamt 29 'Simply Clever'-Lösungen

machen das Modell zudem zum cleversten SKODA der

Unternehmensgeschichte.



Der Deutsche Theaterpreis 'Der Faust' ist eine der vielen

renommierten Veranstaltungen, bei denen SKODA als Mobilitätspartner

unterwegs ist. Dazu gehören etwa die Verleihungen der ECHO

Musikpreise, das Filmfest Hamburg und der Medienpreis der

Kindernothilfe.







Pressekontakt:

Ulrike Plapp

Interne Kommunikation

Telefon: +49 6150 133 118

E-Mail: ulrike.plapp(at)skoda-auto.de



Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Skoda Auto Deutschland GmbH img1-pm2340-14380.jpg img2-pm2340-14379.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 10:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1419032

Anzahl Zeichen: 3662

Kontakt-Informationen:

Firma: Skoda Auto Deutschland GmbH img1-pm2340-14380.jpg img2-pm2340-14379.jpg

Stadt: Freiburg/Weiterstadt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung