Mobile Apotheke in Aalen: ELA stellt Versorgung während Modernisierung sicher

Das Kaufland Einkaufszentrum in Aalen wird derzeit umfassend modernisiert. Während dieser Zeit zieht die ‚Apotheke im Kaufland‘ in eine mobile Raumlösung von ELA, um auch in Zukunft für die Kunden ein attraktives und zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Die Apotheke aus ELA Raumlösungen in Aalen.

(firmenpresse) - „Apotheken stellen besondere Anforderungen an Ausstattung und Funktionalität“, sagt ELA Area Sales Manager Stefan Fett. Die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Raumlösungen für Apotheken und medizinische Einrichtungen sei auch bei diesem Projekt hilfreich.



„Wir sind sehr zufrieden mit der ELA Lösung“, sagt Birgit Hölzer, Inhaberin der Apotheke im Kaufland. „So können wir für unsere Kunden den gewohnten Service in hochwertiger Umgebung ohne Einschränkungen fortsetzen“.



Besonders wichtig war der ELA Kundin eine effiziente Klimatisierung. Denn die Medikamente müssen in einem bestimmten Temperaturfenster gelagert werden. Aber auch die Mitarbeiter und Kunden wissen ein gutes Raumklima zu schätzen. Die insgesamt zehn ELA Premiumcontainer haben - wie für Apotheken üblich - eine klinisch weiße Innenverkleidung. Die Gesamtfläche von 180 Quadratmetern bietet genügend Platz für den Präsentationsraum, Labor und Lager. Die Sozialbereiche umfassen eine Küche und sanitäre Anlagen, inklusive Dusche.

„Darüber hinaus haben wir uns für ein Vordach entschieden“, sagt Apotheken-Inhaberin Hölzer. „Dieses Detail bietet einen optischen Pluspunkt und schützt den Eingangsbereich vor Witterungseinflüssen.“



„Die Anforderungen der Kunden an mobile Raumlösungen steigen und werden zunehmend individueller“, sagt Area Sales Manager Fett. ELA entwickle seine Produkte und Ausstattungen laufend weiter, um diese erfüllen zu können und auch neue Ideen einzubringen.



Neben den Räumlichkeiten überzeugte Apothekerin Hölzer auch der ELA Service: „Von der Planung über die Montage bis hin zur Schlüsselübergabe ist die Zusammenarbeit hervorragend gelaufen. Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden auch während der Modernisierung gut versorgen können“, so Hölzer.







Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 22.000 transportablen Einheiten ist ELA Container europaweit unterwegs, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 60 Spezial-Lkw mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und Montage. Stützpunkte in ganz Europa stellen eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. ELA ist mit zwölf Miet-Centern und 550 Mitarbeitern, darunter 35 mobile Fachberater, in ganz Europa vertreten. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de

