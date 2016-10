Rockstone Research: Voltaic mit neuem Partner auf dem Weg zu einer Lithium-Verarbeitungsanlage in nur 9 Monaten



(firmenpresse) - Rockstone Research: Voltaic mit neuem Partner auf dem Weg zu einer Lithium-Verarbeitungsanlage in nur 9 Monaten

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38060/IRW6.001.png





Gestern hat Voltaic Minerals Corp. (TSX.V: VLT; Frankfurt: 2P61; WKN: A2AG5Q) eine signifikante Bekanntmachung gemacht, um ihr Green Energy Projekt in Utah (USA) voranzubringen. Der unterzeichnete MOU-Vertrag ermöglicht es, das lithiumreiche Projekt mit stark übersättigten Solen direkt in die Prozessentwicklung und -optimierung zu bringen.



Enertrex hat ein System entwickelt, Lithium selektiv aus Solen zu extrahieren. Voltaic und Enertrex werden das Projekt nun in einem schnellen Tempo entwickeln und erwarten, dass nach 3 Phasen (je 90 Tage) eine Demonstrationsanlage installiert wird, die Lithiumcarbonat zu wettbewerbsfähigen Kosten produziert.



Da die Gegend in der Vergangenheit Öl und Gas produzierte, existieren umfangreiche Informationen über die Bohrung und den Betrieb von Öl- und Gasquellen. Voltaic ist im Besitz von grossen Datenmengen, wie Förderquellenberichte und Bohrreports. Vorherige Betreiber fokussierten sich nur auf die ölreichen Zonen und nicht auf die lithiumreichen Zonen. Um jedoch in die Ölzonen zu gelangen, mussten sie vorher durch die Solenzonen bohren, sodass auch Daten über diese lithiumhaltigen Solen existieren, wie z.B. mineralische Zusammensetzungen, Druck, Temperatur, etc.



Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:



Deutsch (PDF):

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/1985-Voltaic-mit-neuem-Partner-auf-dem-Weg-zu-einer-Lithium-Verarbeitungsanlage-in-nur-9-Monaten



Deutsch (Webversion):

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/1985-Voltaic-mit-neuem-Partner-auf-dem-Weg-zu-einer-Lithium-Verarbeitungsanlage-in-nur-9-Monaten



Für Smartphones gibt es seit kurzem auch eine App von Rockstone Research im AppStore und im GooglePlayStore.





http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38060/IRW6.002.png





Zimtu Capital Corp. hat vor kurzem die Beta-Version ihrer Börsen-APP zur Verfügung gestellt, in der alle Aktien, die sowohl in Deutschland als auch Kanada börsengelistet sind, verfolgt werden können. Nach einer kostenlosen Registrierung werden die vollen Funktionen freigeschaltet, wie z.B. Sortierung aller Aktien mit den grössten Handelsvolumina an allen deutschen oder kanadischen Börsen (Anleitung siehe in Rubrik Wie zu verwenden): www.zimtuadvantage.com



Siehe auch neuen Rockstone Report über die Zimtu Advantage App hier.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38060/IRW6.003.jpeg





Kontakt für Rückfragen:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info(at)rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Voltaic Minerals Corp.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 01.11.2016 - 10:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1419035

Anzahl Zeichen: 3367

Kontakt-Informationen:

Firma: Voltaic Minerals Corp.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung