(ots) - Der raubeinige aber gutherzige Pettersson und

sein bester Freund, der aufgeweckte Kater Findus, haben in vielen

Büchern und auch schon in einem Kinofilm das junge Publikum

begeistert. Nun kehren die beiden in ihrem zweiten Kinoabenteuer

PETTERSSON & FINDUS: DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTEN ÜBERHAUPT (Start: 3.

November) auf die große Leinwand zurück. Die Regie übernahm abermals

Ali Samadi Ahadi, in der Rolle des Brummbären Pettersson überzeugt

nun Stefan Kurt. Die Geschichte spielt, wie kann es anders sein, kurz

vor Weihnachten, welches Findus erwartungsvoll herbeisehnt.

Allerdings steht genau dieses Fest auf der Kippe. Und Pettersson will

die Hilfe seiner Freunde und Nachbarn einfach nicht annehmen. Ob das

gutgeht? "Lustige kleine Geschichten, bemerkenswerte Kurzauftritte

einiger Figuren und am Ende eine rauschende Weihnachtsparty, gemischt

mit viele kleinen Slapstick-Elementen, machen diesen Film zu einer

gutgelaunten Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, die zudem noch eine

wichtige Botschaft für die kleinen Kinozuschauer bereithält." So

schreibt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW in ihrer Begründung

für das höchste Prädikat "besonders wertvoll".



Der 13-jährige Morris lebt mit seinem Vater in Deutschland. Doch

leider ist sein Deutsch noch nicht richtig gut - und so hat er

Hemmungen, Kontakt zu Gleichaltrigen zu finden. Also versteckt sich

Morris hinter seiner Rapmusik, vor allem Notorious B.I.G. hat es ihm

angetan. Doch eines Tages ist alles anders. Denn Morris trifft

Katrin. Katrin ist 15, sieht toll aus und scheint Morris wirklich zu

mögen. Alles könnte so schön sein - wenn Katrin nicht mit dem

wesentlich älteren Per zusammen wäre und mit ihm in irgendwelchen

Discos abhängen würde. Das Herzstück des deutsch-amerikanischen

Coming-of-Age-Films MORRIS AUS AMERIKA (Start: 3. November) von Chad

Hartigan ist die rührende Beziehung zwischen Morris und seinem Vater.



Ihre Situationen werden authentisch vermittelt, auch dank des

glaubwürdigen Spiels beider Hauptdarsteller. In ihrem Gutachten

schreibt die FBW-Jury, die das Prädikat "besonders wertvoll"

verleiht: "Ein Film, der das Erwachsenwerden aus einer hierzulande

ungewohnten Perspektive widerspiegelt, weil er klug mit Klischees zu

spielen versteht. Eine Coming-of-Age-Geschichte voller Gefühl, Witz

und Ironie."



In seinem Dokumentarfilm DAS GELÄNDE (Start: 9. November)

unternimmt Martin Gressmann eine Langzeitbetrachtung über ein brach

liegendes Gelände im Berliner Regierungsviertel, direkt an der Mauer.

Dieses Gelände war einmal Zentrale der Gestapo und der Reichsführung

SS. Von 1986 bis 2013 filmte Gressmann das Gelände immer wieder,

zeigt Veränderungen, aber auch das, was als Problem gleich geblieben

ist: Was soll man damit machen? Die lange Zeit der

"Übergangslösungen" endet 2010 mit dem Bau eines vielbesuchten

Dokumentationszentrums. Die Jury hebt in ihrer Begründung für das

Prädikat "wertvoll" die "Akribie und Nüchternheit" hervor, mit der

der Regisseur in seiner filmischen Studie vorgeht. Für sie ist der

Film eine Art "filmische Vergangenheitsbewältigung", die in ihrer

Komplexität und ihrer klugen Reflektion auch an den Betrachter hohe

Ansprüche stellt sowie "Geduld und Einfühlungsvermögen" fordert.



In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Die Dokumentarfilme

PETER HANDKE - BIN IM WALD. KANN SEIN, DASS ICH MICH VERSPÄTE und

MANCHE HATTEN KROKODILE.



Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet

herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders

wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys

mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet

die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



Prädikatsfilme vom 3. bis 9. November 2016



Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt

Kinderfilm, Spielfilm. Deutschland 2016.



Findus ist schrecklich aufgeregt: Schließlich steht Weihnachten

vor der Tür. Und so kann er es gar nicht mehr erwarten, mit

Pettersson den Baum im Wald zu besorgen, alle Freunde einzuladen und

das Haus zu schmücken. Doch draußen tobt ein Schneesturm und

Pettersson sagt, bei dem Wetter geht man nicht raus. Und außerdem

hätte er an Weihnachten lieber seine Ruhe. Das findet Findus aber gar

nicht schön. Denn Weihnachten ist doch nicht nur das Fest der Freude.

Sondern eben auch der Freunde. Im Jahr 2014 erschien mit PETTERSSON

UND FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT die erste

Realverfilmung der Abenteuer aus der Feder von Sven Nordqvist. Nun

bringt Regisseur Ali Samadi Ahadi mit diesem Weihnachtsfilm weitere

Geschichten über die beiden Freunde auf die Leinwand. Erneut ist es

dem Team gelungen, die vielen kleinen liebenswürdigen Details, die

die Kinder aus den Büchern so lieben, filmisch umzusetzen. Das

zauberhafte und bis unters Dach mit Skurrilitäten vollgestopfte Haus,

die lustigen Tiere auf dem Hof, die liebenswerten Figuren wie die

gutmütige und stets umsorgende Nachbarin Beda und der bärbeißige

Gustavsson, die erneut von Marianne Sägebrecht und Max Herbrechter

verkörpert werden. In die Rolle des eigenbrötlerischen aber

herzensguten Pettersson schlüpft nun Stefan Kurt, der diese Aufgabe

mit Bravour meistert. Was die Animation von Findus und der anderen

Tiere angeht, so beweisen die Macher dahinter, das hier mit großer

Kunstfertigkeit und viel Ideenreichtum gearbeitet wurde. Das Tempo

ist etwas schneller als im ersten Teil, und doch gibt es immer wieder

kleine Ruhephasen, die auch schon den kleinsten Zuschauern erlauben,

den Abenteuern der zwei Freunde zu folgen. PETTERSSON UND FINDUS -

DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTEN ÜBERHAUPT ist ein bezaubernder und liebevoll

gemachter Kinderfilm, der großen Spaß macht und beweist: Das schönste

Weihnachten überhaupt feiert man am besten mit viel Spaß, viel Schnee

und vielen guten Freunden.



Morris aus Amerika



Komödie, Coming of Age, Spielfilm. Deutschland, USA 2015.



Wenn man 13 Jahre alt ist, fühlt man sich in der Regel nicht wohl

in seiner Haut. Ist man 13 Jahre alt, übergewichtig und schwarz, dann

erst recht nicht. Vor allem, wenn man in Deutschland lebt und nicht

richtig deutsch sprechen kann. Genau das ist das Dilemma von Morris.

Der Junge lebt mit seinem Vater in Heidelberg. Die Mutter ist noch

nicht lange tot, der Vater trauert, auch Morris ist unglücklich. Der

Vater sagt, Morris müsse einfach mal raus, neue Freunde finden. Doch

Morris versteckt sich hinter seiner Rapmusik, vor allem Notorious

B.I.G. hat es ihm angetan. Nur zu seiner Sprachlehrerin Inka fasst

Morris ein wenig Vertrauen. Das alles ändert sich, als er eines Tages

im Jugendclub auf Katrin trifft. Katrin ist 15, sieht toll aus und

scheint Morris wirklich zu mögen. Alles könnte so schön sein - wenn

Katrin nicht mit dem wesentlich älteren Per zusammen wäre und mit ihm

in irgendwelchen Discos abhängen würde. Aber Morris entscheidet sich

dafür, um das Mädchen seiner Träume zu kämpfen. Denn letzten Endes

würde Notorious B.I.G. genau dasselbe tun. Von der ersten Minute an

spürt man als Zuschauer, dass die Musik für Morris das

Allerwichtigste ist. Mit seinem Vater streitet er darüber, welches

der perfekte Flow für einen Rap ist, seine Traumfrau möchte er mit

einem improvisierten Rap auf der Bühne beeindrucken, und sein

stetiger Schutz vor der Welt sind seine Kopfhörer, über die er sich

mit Musik beschallt. Das Herzstück des Films ist die rührende

Vater-Sohn-Beziehung zwischen Morris und seinem Vater, dessen

Konflikte man als Zuschauer genauso nachvollziehen kann, wie die des

Sohnes, auch dank des glaubwürdigen Spiels von Craig Robinson. Mit

dem Newcomer Markees Christmas, für den MORRIS AUS AMERIKA die erste

Hauptrolle ist, harmoniert Robinson hervorragend. Man spürt die Liebe

zwischen den beiden, wenn auch die Reibungspunkte zwischen beiden

überzeugend vermittelt werden. Regisseur Chad Hartigan erzählt in

seinem Film von einem Jungen, der vom Kind zum jungen Erwachsenen

wird und der sich von seiner Umwelt ausgegrenzt fühlt. Dafür benötigt

der Film keine großen Dialoge. Oft reicht ein Blick in Morris'

Gesicht, in das sehr viel Traurigkeit, Wut, Frustration und

Einsamkeit eingeschrieben ist. Und doch, dank Christmas' Spiel, ist

da auch viel Entschlossenheit, die in gelungenen Rap-Einlagen ihren

Ausdruck findet. Ganz nebenbei behandelt MORRIS AUS AMERIKA auf

originelle Weise das Thema "Culture Clash" zwischen Deutschland und

den USA aus der eher ungewöhnlichen Perspektive eines

Heranwachsenden, was den Film gerade für jugendliche Zuschauer

interessant macht. Mit all diesen Zutaten ist MORRIS AUS AMERIKA eine

gelungene Coming-of-Age-Geschichte, die davon erzählt, wie man auch

in der Fremde nie völlig verloren ist. Wenn man seine Familie und

Freunde hat. Und die Liebe zur Musik.



Das Gelände



Dokumentarfilm, Deutschland, 2013.



Ein Gebäude besteht aus Stein und Mörtel. Es hat keine Bedeutung,

es ist lediglich etwas Gebautes. Doch dann füllen Gegenwart und

Geschichte die Mauern und aus dem Gebäude wird eine kollektive

Erinnerung. So geschehen mit der ehemaligen Kunstgewerbeschule, die

bis 1956 an der ehemaligen Prinz-Albrecht-Straße in Berlin stand. Von

1933 bis 1945 befanden sich hier die Zentralen des

nationalsozialistischen Terrors: das Geheime Staatspolizeiamt mit

eigenem Gefängnis, nebenan die Reichsführung-SS - und während des

Zweiten Weltkriegs auch Heinrich Himmlers Reichssicherheitshauptamt.

Im Jahr 1992 wurde eine Stiftung unter dem Namen "Topographie des

Terrors" errichtet. Sie sollte dafür sorgen, das Areal zu einem offen

begehbaren Museum umzuwandeln. Der Filmemacher Martin Gressmann setzt

sich in seiner Langzeitdokumentation DAS GELÄNDE ein ehrgeiziges

Ziel: Er kommentiert im Verlauf von über dreißig Jahren die

Entwicklung, die bis zur Eröffnung des Museums im Jahr 2010 geführt

hat. Viele Experten äußern sich zu dem Projekt, das immer wieder

scheiterte - an bürokratischen Auflagen, politischen Differenzen oder

anderen Hindernissen. Immer wieder äußern sich Zeitzeugen aus den

verschiedensten Bereichen - doch kommt DAS GELÄNDE ganz ohne Talking

Heads aus. Im Vordergrund stehen immer die Aufnahmen des Geländes.

Auch Gressmann selbst kommentiert. Doch tut er es über Briefe an

seine verstorbene Großmutter. Ihr berichtet er von dem Fortschreiten

des Projekts. Aber auch vom immer wiederkehrenden Stillstand. Durch

dieses klug gewählte Stilmittel gelingt es dem Film, den Zuschauer

trotz aller kühler und rationaler Distanz zu berühren. Ein wichtiger

filmischer Beitrag zur Aufarbeitung deutsch-deutscher Geschichte.

Eine ruhige und kluge Reflektion.



