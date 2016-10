Achtung, Eltern aufgepaßt! Machen Sie es wie Angelina Jolie und Brad Pitt und sichern sie sich die Domains Ihrer Kinder bereits vor der Taufe

(PresseBox) - Domainnamen werden in Zukunft noch wichtiger sein als heute. Deshalb ist es sinnvoll, daß Eltern bei der Vornamens-Wahl ihres Kindes sich gleich die entsprechende Domain sichern.

Am besten man beantragt den Domainnamen wie den Platz im Kindergarten bereits kurz nach der Geburt. Machen Sie es wie die Hollywood-Stars: Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich die wichtigsten Domainnamen mit den Vornamen ihrer Kinder rechtzeitig gesichert.

Falls die Eltern nicht bereits an eine Domain gedacht haben, schenken Sie doch als Taufpate oder Taufpatin, Verwandter oder Verwandte, Freund oder Freundin der Mutter oder des Vaters dem Baby seine passende Domain. Bei der Taufe wird offiziell der Namen des Kindes vergeben. Passsender kann keine Gelegenheit sein.

Wenn beispielsweise die Tochter der Familie Müller Adelheid heißen soll, wäre natürlich adelheid.de schön. Wenn das nicht möglich sein sollte, gibt es mehrere Optionen:

1.adelheidmueller.de oder adelheid-mueller.de

2.Registrierung des Vornamens unter einer anderen Domain, wie z.B. adelheid.name oder adelheid.mn

Sie können auch sicherheitshalber adelheidmueller.de registrieren und ICANN Registrar Secura einen Monitoring-Auftrag über adelheid.de geben. Secura überwacht dann die Domain adelheid.de und versucht sie zu catchen, sobald sie frei wird. Da die Kinder die Domain erst nutzen werden, wenn sie schreiben können, gibt es viel Zeit, sich die Domain zu holen.

Sie können auch das Angebot "Domainname Ihrer Wahl" benützen. Sie geben den Vornamen vor und Secura GmbH sucht eine Domainendung, in der dieser Namen noch frei ist.

Manche Eltern wissen nicht spontan wie der Nachwuchs heißen soll. Dafür gibt es zwei Namenslexika: ein englisches (http://www.behindthename.com) und ein deutsches (http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon).



