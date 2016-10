China-Reise: Sigmar Gabriel muss Freilassung von Journalisten fordern

(ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf, bei seiner Reise nach

Peking am (heutigen) Dienstag die Verfolgung kritischer Journalisten,

Blogger und Aktivisten in China anzusprechen. Unter Präsident Xi

Jinping hat sich die Unterdrückung kritischer Stimmen im Land

deutlich verschärft. Erst vor einer Woche nahm die Polizei zwei

Bürgerjournalisten fest.



"China ist neben der Türkei und Ägypten eines der größten

Gefängnisse für Journalisten weltweit", sagte ROG-Geschäftsführer

Christian Mihr. "Bei den Gesprächen mit führenden Politikern des

Landes darf es nicht nur um Wirtschaftsbeziehungen gehen. Sigmar

Gabriel muss sich für die Freilassung der im Land inhaftierten

Journalisten und die Ausreise der schwer kranken

Deutsche-Welle-Autorin Gao Yu einsetzen."



Am 24. Oktober nahm die Polizei Huang Qi, den Gründer der Webseite

64Tianwang, in der südwestchinesischen Provinz Sichuan vorübergehend

fest (http://t1p.de/igux). Die Internetseite informiert über

Menschenrechte. Einem Medienbericht zufolge ließen die Behörden Huang

nach 24 Stunden frei. Die Polizei soll ihn zu Beiträgen auf

64Tianwang unter anderem über Xi Jinping befragt haben. In einer

Stellungnahme sollte Huang erklären, dass einige der Berichte falsch

seien (http://t1p.de/7a9c).



Ein von der Nachrichtenseite Voice of America (VOA)

veröffentlichtes Foto deutet währenddessen daraufhin, dass die

Polizei Huangs Wohnung durchsucht hat (http://t1p.de/l7x5). Das Foto

zeigt ein Zimmer, in dem zahlreiche Gegenstände auf dem Boden

verstreut liegen.



VERHAFTUNGEN VOR POLITISCHEN GROSSEREIGNISSEN



Die Behörden lassen Blogger und Menschenrechtsaktivisten oft vor

großen politischen Ereignissen verhaften, um eine Berichterstattung

über unerwartete Proteste zu verhindern (http://t1p.de/igux). Am Tag



von Huang Qis Verhaftung begann das viertägige Plenum des

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. Das Parteigremium

mit den 200 ranghöchsten Parteimitgliedern tagt einmal im Jahr

(http://t1p.de/r1na).



Einen Tag vor der Festnahme Huang Qis wurde der Bürgerjournalist

Liu Feiyue in der nordchinesischen Provinz Hebei festgenommen. Er ist

Gründer einer Webseite, die über Bürgerrechte berichtet. Einige

anonyme Quellen vermuteten, seine Festnahme könnte mit dem Plenum der

Partei zusammenhängen (http://t1p.de/igux). Während des G20-Gipfels

in der südostchinesischen Stadt Hangzhou Anfang September entführte

die Polizei zudem fünf Bürgerjournalistinnen, die für 64Tianwang

berichten (http://t1p.de/j8ey). Die Seite 64Tianwang ist für den

Preis der Pressefreiheit 2016 nominiert, den Reporter ohne Grenzen

jährlich vergibt (http://t1p.de/xlff).



Momentan sitzen in China 23 Journalisten sowie 84

Online-Aktivisten und Bürgerjournalisten wegen ihrer Arbeit in Haft

(http://t1p.de/qkw5).



GEWALT GEGEN KRITIKER



Auch vor physischer Gewalt schrecken die chinesischen Behörden

nicht zurück. Ende März zerstörten rund 20 Zivilpolizisten den Garten

der Journalistin Gao Yu und verprügelten ihren Sohn Zhao Meng

(http://t1p.de/5yze). Pekings Stadtverwaltung hatte behauptet, ihr

Garten und seine kleine Umfassungsmauer seien ungenehmigt angelegt

worden. Die schwer herzkranke Journalistin musste sich nach der

überfallartigen Aktion kurzzeitig mit Herzproblemen ins Krankenhaus

begeben (http://t1p.de/a1zq).



Die chinesischen Behörden verweigern Gao Yu die Ausreise zur

medizinischen Behandlung in Deutschland. Die Dissidentin und

Deutsche-Welle-Autorin war im April 2015 wegen vermeintlichen Verrats

von Staatsgeheimnissen zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe

verurteilt worden (http://t1p.de/igz9). Im Berufungsverfahren

reduzierte ein Pekinger Gericht Ende November 2015 die Strafe auf

fünf Jahre und entließ Gao wegen ihrer Gesundheitsprobleme in den

Hausarrest (http://t1p.de/xu1n).



STRIKTE ZENSUR KRITISCHER MEDIEN



Neben der Verfolgung kritischer Journalisten schränken die

Behörden die Berichterstattung durch strikte Zensur ein. Viele

Internetseiten und soziale Medien, darunter Facebook, Google-Dienste

und ausländische Medien wie die Internetseite der New York Times,

sind in China gesperrt. Ende Juli wies die chinesische

Internetbehörde große Internetunternehmen wie Sina Corp. und Tencent

Holdings Ltd an, ihre eigene Berichterstattung einzustellen.

Stattdessen dürfen sie nur noch Artikel von den durch die Regierung

kontrollierten Medien veröffentlichen (http://t1p.de/vao0).



Mitte Oktober haben die Behörden chinesischen Internetseiten für

zwei Monate verboten, Inhalte von der für investigative

Berichterstattung bekannten Seite Caixin Online zu publizieren

(http://t1p.de/3emm). Die Seite gehört zur Caixin Media Gruppe, die

bekannt ist für liberale Ansichten und ihre Kritik an der

kommunistischen Regierung (http://t1p.de/8apq).



Als Grund für das Verbot nannten die Behörden, Caixin Online habe

im vergangenen Jahr mehrfach gegen Propaganda-Richtlinien verstoßen

und Berichte mit "problematischer Ausrichtung" veröffentlicht. Das

zweimonatige Verbot könnte Caixin Online finanziell schaden, da die

Übernahme ihrer Berichte durch andere Medien eine wichtige

Einkommensquelle ist (http://t1p.de/3emm).



Infolge der Unterdrückung kritischer Stimmen von Journalisten und

Bloggern, aber auch Anwälten, Arbeiteraktivisten, Feministen und

ethnischen Minderheiten seit Xi Jinpings Amtsantritt zögern zudem

viele chinesische Bürger, als Quelle für internationale Medien

bereitzustehen. Das zeigen die Ergebnisse des im September

veröffentlichten Berichts "Darkened Screen" des Vereins Pen America

(http://t1p.de/eoe1).



Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit steht China auf

Platz 176 von 180 Staaten. Weitere Informationen über die Lage der

Journalisten vor Ort finden Sie unter:

www.reporter-ohne-grenzen.de/china.







Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen

Ulrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrink

presse(at)reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29



Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Reporter ohne Grenzen e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 10:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1419043

Anzahl Zeichen: 6939

Kontakt-Informationen:

Firma: Reporter ohne Grenzen e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung