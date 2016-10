OTRS 5s unterstützt das Service Management mit integrierter Termin- und Einsatzplanung, Verschlüsselung und Video-Kommunikation per Mausklick

Die OTRS AG bringt eine neue Version ihrer Service Management Suite auf den Markt

(PresseBox) - Die OTRS AG, Hersteller und weltweit größter Dienstleister für die Open Source Service Management Suite OTRS, bringt heute die neue Version OTRS 5s ihrer Software auf den Markt. OTRS 5s nutzt modernste Technologien und kommt mit zahlreichen neuen Funktionen, die den Anwendungsbereich des Produktes deutlich erweitern: dazu gehören integrierte Termin- und Einsatzplanung, Ticket- und Email-Verschlüsselung sowie die Video-Kommunikation per Mausklick dank WebRTC. Mit diesen neuen Features unterstützt das Produkt längst nicht mehr nur den traditionellen Help Desk, sondern entwickelt sich kontinuierlich zur leistungsfähigen Business-Anwendung für effizientes Service Management jeglicher Art.

?Mit OTRS 5s setzen wir bewusst auf Innovation?, so Christopher Kuhn, COO der OTRS AG. ?Wir wollen neue Trends setzen und haben mit dieser Version den Leistungsumfang deutlich erweitert ? sowohl für OTRS Free als auch für OTRS Business Solution und OTRS Business Solution Managed. Diesen Weg werden wir mit den nächsten Versionen konsequent weiter verfolgen.? Die neuen Features von OTRS 5s sind: StayOrganized, SecurityToolbox, EasyConnect und Ready2Adopt.

StayOrganized: Integriertes Termin- und Einsatz-Management

StayOrganized integriert bewährte Kalenderfunktionen in OTRS 5s, so dass Termine für Mitarbeiter, Teams oder Abteilungen direkt in OTRS geplant werden können. Dabei lassen sich Termine und Tickets einfach oder funktional verknüpfen. Die Kalenderfunktion gibt außerdem einen abteilungsübergreifenden Überblick über Zeitplanung und Mitarbeiter-Ressourcen. So ermöglicht sie eine einfache zentrale Einsatzplanung und eine effiziente Auslastung der Mitarbeiter.

SecurityToolbox: Gesamte Kommunikation sicher verschlüsselt

Mit SecurityToolbox von OTRS 5s kann die komplette Kommunikation im Service Management abgesichert werden: So lassen sich Ticket-Benachrichtigungen signieren und verschlüsseln. Ausgehende Emails an einen oder mehrere Empfänger werden verschlüsselt, eingehende Emails automatisch entschlüsselt. Dabei nutzt OTRS 5s öffentliche PGP und S/MIME-Zertifikate, die entweder in OTRS gepflegt oder aus dem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) bezogen werden können. Außerdem bietet SecurityToolbox einen Information Floater, der Linkinhalte wie beispielsweise WHOIS-Informationen oder CVE-Nummern per Mouse-Over komfortabel und risikolos in einem Vorschau-Fenster anzeigt.



EasyConnect: Video-Kommunikation einfach per Mausklick

OTRS 5s erlaubt mit EasyConnect erstmals eine äußerst einfach zu bedienende Video-Kommunikation. EasyConnect basiert auf WebRTC und ermöglicht so direkt in OTRS die audio-visuelle Kommunikation im Browser ? ohne Download eines Software-Clients oder Registrierung auf einer Video-Plattform. EasyConnect erlaubt damit eine einfache, direkte und persönliche Kunden-Kommunikation im Service Prozess.

Ready2Adopt: Einheitliche Abläufe dank standardisierter Prozessvorlagen

OTRS 5s sorgt mit Ready2Adopt für einheitliche Arbeitsabläufe, denn es ermöglicht Import und Nutzung von Prozessvorlagen: Ob Urlaubsanträge, Raumbuchungen, Materialanforderungen oder Reisekosten-Abrechnungen ? alle Prozesse sind hinterlegt und können einheitlich abgerufen und genutzt werden. Ready2Adopt erlaubt außerdem den Zugriff auf Informationen anderer Tools wie zum Beispiel JIRA, Bugzilla sowie zwischen zwei OTRS.

Produkte und Verfügbarkeit:

Die Version OTRS 5s steht ab 01.11.2016 für diese Produkte zur Verfügung:

OTRS Free 5s kommt mit der neuen Kalenderfunktion von StayOrganized und der SecurityToolbox. Sie steht hier zum kostenlosen Download bereit: https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/?lang=de

OTRS Business Solution 5s umfasst die Features StayOrganized, SecurityToolbox, EasyConnect und Ready2Adopt. Weitere Infos und Preise: https://www.otrs.com/otrs-business-solution-on-premise/?lang=de

OTRS Business Solution 5s Managed umfasst die Features StayOrganized, SecurityToolbox, EasyConnect und Ready2Adopt. Weitere Infos und Preise: https://www.otrs.com/otrs-business-solution-managed/?lang=de



Die OTRS AG ist Hersteller, Source Code-Eigentümer und weltweit größter Dienstleister für die Open Source Service Management Suite OTRS. Die OTRS AG mit Hauptsitz in Oberursel, Deutschland, ist im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und hat Tochtergesellschaften in den USA, Mexiko, Brasilien, Malaysia und Hong Kong. Sie zählt Unternehmen wie die NASA, IBM, Hewlett Packard, Lufthansa, Boeing und Porsche zu ihren Kunden. Mehr als 150.000 Unternehmen und Organisationen weltweit - darunter 60 Prozent der DAX 30-Unternehmen - nutzen die lizenzkostenfreie OTRS Software, die in 37 Sprachen verfügbar ist.

Weitere Informationen: www.otrs.com





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

01.11.2016

