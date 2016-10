Verstoß gegen Frühchen-Richtlinie / Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts: Mehr als die Hälfte der Kliniken können Personalvorgaben nicht erfüllen / "Report Mainz", 1.11.2016, 21.45 Uhr im Ersten

(ots) - Mehr als die Hälfte der Frühgeborenenzentren kann

die Personalvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem höchsten

Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, nicht

erfüllen. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen

Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft

hervor. Patientenvertreter und mehrere Neonatologen kritisieren die

Nichteinhaltung der Vorgaben, die vom 1. Januar 2017 an gelten, wie

das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" berichtet (heute, 1. November

2016, 21.45 Uhr, Das Erste). Im Interview mit "Report Mainz" sagte

Ilona Köster-Steinebach, Patientenvertreterin beim Gemeinsamen

Bundesausschuss: "Dass so viele Kliniken die Personalvorgaben nicht

erfüllen, ist ein Unding. Sie sind seit Mitte 2013 bekannt, die

Kliniken hatten also mehr als drei Jahre Zeit sie umzusetzen."



Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses sieht vor, dass

die Perinatalzentren spätestens von 2017 an mehr und qualifizierteres

Pflegepersonal einsetzen müssen. So sollten Fehler verhindert werden,

die bei Frühchen lebensgefährlich sein oder zu einer Behinderung

führen können. Unter anderem müssen die Perinatalzentren pro Schicht

mindestens eine Pflegekraft mit der Fachweiterbildung

Kinder-Intensivpflege einsetzen. Außerdem gilt für

intensivtherapiepflichtige Frühgeborene unter 1500 Gramm ein

Pflegeschlüssel von 1:1. Laut der Umfrage des Deutschen

Krankenhausinstituts können mehr als 50 Prozent der Perinatalzentren

weder aktuell noch ab 2017 diese Vorgabe erfüllen. Der Gemeinsame

Bundesausschuss hatte die Richtlinie bereits im Juni 2013

beschlossen.



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft will deshalb jetzt weitere

Übergangsfristen und Erleichterungen bei den Personalvorgaben

erreichen. Im Interview mit "Report Mainz" sagte der

Hauptgeschäftsführer der DKG, Georg Baum: "Wir müssen heute



feststellen, dass es das Personal, das wir dazu bräuchten, in der

Zahl nicht gibt oder noch nicht gibt. Und deshalb müssen wir eine

Anpassung dieser Richtlinie diskutieren. Wir brauchen mehr Zeit und

wir brauchen an der Stelle, wo es heißt, immer und zu jeder Zeit muss

das Personal vorgehalten werden, eine Anpassung an die realistischen

Möglichkeiten." Nach Informationen von "Report Mainz" berät der

Gemeinsame Bundesausschuss derzeit, ob ein Änderungsbedarf der

Richtlinie besteht.



Prof. Christian Poets, Leiter der Neonatologie der Uniklinik

Tübingen kritisierte das Vorgehen der Krankenhausgesellschaft

gegenüber "Report Mainz": "Ich finde es nicht akzeptabel, wenn eine

von allen Seiten als notwendig erachtete Verbesserung der Versorgung

immer weiter nach hinten verschoben wird. Um es klar zu sagen: Es

geht hier um Kinderleben und da dürfen keine Kompromisse gemacht

werden." Die Patientenvertreterin des "Verbraucherzentrale

Bundesverbands" beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Ilona

Köster-Steinebach, bezeichnete das Nichteinhalten der Richtlinie als

fatal: "Eine weitere Aufweichung der Richtlinie bedeutet, dass die

Frühgeborenen nicht so geschützt werden, wie es ihre Situation

erfordert."



