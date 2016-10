M&A-Deal Automotive: Zusammenschluss von Pininfarina und Tech Mahindra durch virtuellen Datenraum Drooms begleitet

(ots) - Weltweit bekanntes

Traditionsunternehmen Pininfarina verantwortet das Design von

Automarken wie Ferrari, Jaguar und Maserati



- Drooms unterstützt die online Due Diligence der

Cross-Border-Transaktion



Das zeitlose Design von Automarken wie Ferrari, Jaguar und

Maserati begeistern Autofans seit Jahrzehnten. Das Unternehmen hinter

den berühmten Autodesigns konnte nun einen starken Partner für

weiteren Wachstum gewinnen. Die Tech Mahindra Limited, führender

Anbieter von IT-, Netzwerk- und Ingenieurslösungen, hat gemeinsam mit

Mahindra & Mahindra als Teil der globalen 17,8 Milliarden US-Dollar

schweren Mahindra Gruppe mit insgesamt 76,06% die

Mehrheitsbeteiligung an dem italienischen Traditionsunternehmen von

dem bisherigen Mehrheitseigner Pincar S.r.l. erworben. Drooms hat den

zwei Jahre andauernden Transaktionsprozess mit einem virtuellen

Datenraum begleitet.



Online Due Diligence-Prozess mit 200 Stakeholdern



Das italienische Unternehmen Pininfarina S.p.A. wurde vor 86

Jahren von der Familie Pininfarina gegründet und kam vor allen Dingen

für das Design des ersten Ferrari 212 oder des Ferrari 250 GT zu

Berühmtheit. Das Unternehmen bleibt weiterhin ein unabhängiges

Unternehmen mit Paolo Pininfarina als Aufsichtsratsvorsitzender. Mehr

als 200 Stakeholder waren in die Transaktion involviert und

benötigten in der initialen Phase aus unterschiedlichen Orten und

Zeitzonen Zugriff auf alle relevanten Unterlagen. Vor dieser

komplexen Ausgangssituation stellte der virtuelle Datenraum von

Drooms eine für alle Beteiligten effiziente Abwicklung sicher, dank

des kontrollierten Zugriffs auf die transaktionsrelevanten Dokumente.

Drooms ermöglicht die dezentrale Durchführung der Due Diligence und

somit das Arbeiten von überall - auch mit mobilen Endgeräten. Dank

der detaillierten Rechteverwaltung auf Gruppen- und Dokumentenebene



konnten den einzelnen Nutzern im Datenraum die passenden

Berechtigungen zugewiesen werden und somit wurde sichergestellt, dass

vertrauliche Informationen nicht in die falschen Hände geraten. Alle

Aktivitäten im Datenraum wurden außerdem laufend protokolliert.



Cross-Border Transaktion: Synergien für internationales Wachstum



Für Pininfarina bedeutet der Zusammenschluss mit der global

vernetzten Mahindra Gruppe die Möglichkeit durch ein bestehendes

Vertriebsnetz einen weltweiten Markt zu erschließen. Die hochwertigen

Design- und Ingenieursdienstleistungen von Pininfarina als

charismatische Ausnahmeerscheinung in der Automobilwelt ermöglichen

der Tech Mahindra Gruppe einen weiteren Zugang in den globalen

Automotive-Sektor.



Komplexe Transaktionen, wie Fusionen und Übernahmen, gewerbliche

Transaktionen, Fundraising oder IPOs werden von Drooms seit 15 Jahren

mit dem sicheren virtuellen Datenraum unterstützt. Drooms zählt

weltweit über 25.000 Unternehmen zu seinen Nutzern. Mit Drooms NXG

hat das international tätige Unternehmen die nächste Revolution der

Due Diligence vorgestellt. Das Ziel der neuen Plattform ist es den

Due Diligence-Prozess mithilfe innovativer Features verstärkt zu

automatisieren. Drooms hat seinen Hauptsitz in Zug und ist

international in Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Wien, Madrid

und Mailand tätig.



Interessenten können den neuen Datenraum kostenlos für 60 Tage

testen unter https://shop.drooms.com.



Über Drooms



Drooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von Secure

Cloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht

Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten

über Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie

gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,

NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,

transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehören

weltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien und

Konzerne wie die METRO GROUP, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan,

CBRE, Rewe oder die UBS.







