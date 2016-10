Das Unternehmen, dass das Musikbusiness verändern wird!

(firmenpresse) - Battl Victory Records ist seit Dezember 2015 in der Schweiz tätig und ab November 2016 jetzt auch in Bayern, Deutschland vertreten. Sie stellen sich hier vor, damit sich Bands, Singer und Songwriter bei Ihnen melden. Facettenreich zeigt sich nicht nur der Onlineshop, der neben Downloads und Accessoires ebenfalls Eigen- und Bandmerchandise enthält. Diese bestehen sowohl aus Kleidung für Erwachsene und Jugendliche, als auch für Kleinkinder. Ebenso facettenreich sind die Vorhaben des Inhabers Daniel Sejpka in der Musikbranche Fuß zu fassen. Er will die Stilrichtungen Elektro und Rock teilweise kombinieren und seine Musiker weltweit auf Platz 1 in die Charts bringen und halten, um den Majorlabels das fürchten zu lehren. Herr Sejpka ist nicht nur in der Ausübung eines Labels tätig, sondern gleichzeitig auch in der eines Verlages. Am 28.10 diesen Jahres hat er dies bewiesen, indem er sein Diplom über die Rechte des Musikbusiness mit Bravour abgeschlossen hat. Bestandteile dieser Ausbildung waren unter anderem Rechtesicherung, GEMA-Berechnung, Aufgaben des Musikverlages, Gewinn-Ermittlung und Lizenzierung, um nur einen kleinen Auszug zu nennen. Des Weiteren ist Battl Victory Records dem Verband Deutscher Musikschaffender angeschlossen, das als ein ausgezeichnetes Gütesiegel angesehen wird. Das Unternehmen wird nicht nur im europäischen Raum tätig sein, sondern legt seinen Hauptaugenmerk über den Großen Teich. Amerika, Kanada sowie Australien sind nur einige Länder welches die Plattenfirma ansteuert. Sie sind ständig auf der Suche nach unbekannten, talentierten Musikern, die national wie international in der Branche durchstarten und sich festigen wollen. Weitere Informationen findet der interessierte Leser auf der Website oder in allen gängigen Social Media Portalen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.battl-victory-records.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Musikverlag und -Label

Dies ist eine Pressemitteilung von

Battl Victory Records

PresseKontakt / Agentur:

Battl Victory Records

Daniel Sejpka

Wieseneck 2

93351 Painten

d.sejpka(at)battl-victory-records.com

+41764751167

http://www.battl-victory-records.com



Datum: 01.11.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1419092

Anzahl Zeichen: 1843

Kontakt-Informationen:

Firma: Battl Victory Records

Ansprechpartner: Daniel Sejpka

Stadt: Painten

Telefon: +41764751167





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung