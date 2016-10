Jetzt Innovationdigging Essential für 2017 buchen

Wer eine Innovationsherausforderung hat, kann sich jetzt beim Innovationdigging Essential des verrocchio Institute for Innovation Competence im Februar 2017 anmelden.

Jetzt Innovationdigging Essential für Februar 2017 buchen!

(firmenpresse) - Häufig laufen Innovationsprozesse in Unternehmen folgendermaßen ab: In "Kreativrunden" kommen die Gespräche nicht richtig in Gang, weshalb dann jeder nochmal bis zum nächsten Termin für sich nachdenken soll - was dann keiner macht. "Dabei sind gute Ideen in allen Unternehmen gefragt", erzählt Benno van Aerssen, der mit Christian Buchholz zusammen das verrocchio Institute for Innovation Competence gründete.

Für genau solche Situationen hat von Aerssen zusammen mit Tamer Kemeröz die Methode "Innovationdigging" entwickelt. Sie funktioniert ähnliche wie eine professionelle archäologische Ausgrabung: "Hierbei handelt es sich um eine systematische Suche auf definierten Bereichen", erklärt von Aerssen. Diese Bereiche können im Team bearbeitet und später noch erweitert und getestet werden.

Das Innovationdigging Essential richtet sich an Menschen, die eine konkrete Innovationsherausforderung haben und diese mit von Aerssen bearbeiten wollen. Es ist sowohl für Einsteiger interessant als auch für Innovationdigging Profis. Das Seminar findet am 02. Februar 2017 in Düsseldorf statt.

Buchungen unter: http://www.verrocchio-institute.com/termine/buchen/termin/innovationdigging-essential/

Nähere Informationen zum Innovationdigging unter: http://www.verrocchio-institute.com/doing/innovationdigging/

Näher Informationen zum verrocchio Institute for Innovation Competence unter: www.verrocchio-institute.com





Im "verrocchio" Institute for Innovation Competence wird die Innovationskompetenz von Unternehmen, Organisationen und Menschen gesteigert. Hier wird Innovationswissen angereichert und nutzbar gemacht für die Praxis. Die Gründer - der Innovationskünstler Benno van Aerssen und Mindset Creator Christian Buchholz - sind die Experten, wenn es um die Entwicklung von neuen Ideen und eine nachhaltige Innovationskultur geht. Sie haben Erfahrung in einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen, im Mittelstand genauso wie bei Großkonzernen.Kunden beschreiben diese Kombination von Kreativität, Klarheit und Struktur als einzigartig.

Kontakt-Informationen:

Firma: Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH

Ansprechpartner: Christian Buchholz

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 211 3160516





