Machaba Safaris eröffnet Gomoti Plains Camp im März 2017

Blick in Zelt des Gomoti Plains Camp

(firmenpresse) - Lange schon laufen die Vorbereitungen, nun ist es amtlich: zum 1. März 2017 eröffnet Machaba Safaris sein neues Gomoti Plains Camp. Die Bauarbeiten werden schon im Januar abgeschlossen sein, so daß nach internem Probebetrieb die ersten Gäste zum März eingebucht werden können.

Im Südosten des Okavango Delta liegt Gomoti Plains Camp in dem nahezu unberührten und von der lokalen Bevölkerung verwalteten Chitabe-Privatreservat, und grenzt damit unmittelbar an das berühmte Moremi-Schutzgebiet. Benannt nach dem Gomoti-Baum, einer Wildfeigenart, die entlang der verschlungenen Wasserwege des Deltas der Tier- und Vogelwelt idealen Schutz bietet, sind die von Gomoti aus gebotenen Wildnis-Aktivitäten schon angedeutet. Neben den ganzjährig möglichen Safaris mit dem Geländewagen und zu Fuß bietet Gomoti wasserstandsabhängig Tierbeobachtung vom Motorboot oder vom Mokoro aus an. Und die Tierbeobachtung ist wirklich eindrucksvoll, wie Machaba-Betreiber Alistair Rankin anführt: "Das Wildaufkommen in der abwechslungsreichen und nahezu unberührten Landschaft hat sich im Lauf der letzten Jahre als spektakulär erwiesen. Und wir freuen uns, dieses Erlebnis künftig unseren Gästen vermitteln zu können."

Gomoti hat zehn luxuriöse Safarizelte im Stil des Machaba Hauptcamps, von denen zwei für den Besuch von Familien ausgelegt sind. Das gesamte Camp ist auf einer Holzplattform angelegt und paßt sich wunderbar in die Umgebung ein. Im Verein mit den beiden Machaba Camps nördlich von Moremi bietet Gomoti eine ideale Kombinationsmöglichkeit, um die Vielfalt des Okavango Deltas zu erschließen. Zur Markteinführung gibt es attraktive Specials und Buchungspakete, zu erfahren bei Machaba Safaris unter enquiries(at)machabacamp.com oder Exclusive Travel Choice hg(at)etcmarketing.de.





Machaba Safaris ist ein botswanisches Unternehmen, das im Osten des Okavango Delta hochwertige Zeltunterkünfte in traditioneller Bauweise betreibt. Von Machaba Main Camp, Little Machaba und Gomoti Plains Camp aus erschließt sich die einzigartige Vielfalt der Natur des Okavango Deltas in privaten Schutzgebieten. Atemberaubende Safariaktivitäten mit Geländewagen, zu Fuß oder vom Mokoro aus werden von hochqualifizierten Guides geleitet. Die Tierbeobachtung mit Machaba Safaris ist spektakulär.

Machaba Safaris

