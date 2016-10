Cloud-Computing: Frankfurt das Tor zur Welt

Immer mehr Anbieter für Cloud-Computing entdecken den Standort Frankfurt für sich. Doch warum ist gerade Frankfurt ein so strategisch wichtiger Knotenpunkt für Cloud-Dienstleister?

(firmenpresse) - Immer mehr Anbieter für Cloud-Computing entdecken den Standort Frankfurt für sich. Doch warum ist gerade Frankfurt ein so strategisch wichtiger Knotenpunkt für Cloud-Dienstleister?

In Frankfurt wird kräftig in Rechenzentrumsleistungen investiert, so investieren Google, Amazon und Oracle in der hessischen Finanzmetropole. Auch die united hoster GmbH hat vor über 1,5 Jahren den strategisch wichtigen Standort - Frankfurt - für sich entdeckt.

Der Vorteil von Frankfurt liegt an der geografischen Nähe zum kontinentaleuropäischen Internetknotenpunkt, der größte Internetknoten der Welt (DE-CIX). Die ideale Voraussetzung für die Anbindung eines Rechenzentrums mit Schwerpunkt Cloud-Computing.

DE-CIX wurde 1995 durch Arnold Nipper gegründet, später übernahm den Betrieb der eco Verband der Internetwirtschaft e.V. Anschließend gingen die kommerziellen Aktivitäten in die DE-CIX Management GmbH über. DE-CIX wickelt einen entscheidenden Großteil des deutschen Peering-Verkehrs ab und ist nach Verkehrsaufkommen der größte Internetknoten der Welt.

Ein weiterer Punkt, der für den Standort Frankfurt spricht, ist die Nähe zu großen Banken und Finanzdienstleistern, die für viele IT-Anbieter attraktive Kunden darstellen.

Betrachtet man die europäische Karte, so ist Deutschland und ganz besonders Frankfurt die zentrale Lage in Europa und somit der ideale Standort, um europaweit Cloud-Dienste anbieten zu können.

Frankfurt hat sich damit auch im Bereich Rechenzentren zum wichtigsten Standort in Europa etabliert. Viele Unternehmer haben die Wahl, um jedoch Applikationen performant, stabil und sicher zu betreiben, ist neben einer modernen Technologie, auch der Standort maßgeblich entscheiden.

Zusammengefasst - Standort Frankfurt:

- Größter Internet-Knotenpunkt der Welt (DE-CIX)

- Stabile politische Lage (Deutschland)

- Deutscher Datenschutz

- geographisch stabile Lage

- hohe Wirtschaftsleistung (Nummer eins in Europa)

https://www.united-hoster.de/blog/2016/10/31/cloud-computing-frankfurt-das-tor-zur-welt/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.united-hoster.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Clouddienste brauchen eine sichere Plattform. Als Premium Hosting Anbieter erfüllen wir auch höchste Ansprüche.

Dies ist eine Pressemitteilung von

united hoster GmbH

PresseKontakt / Agentur:

united hoster GmbH

Alexander Pelz

Nägelestr. 13

70597 Stuttgart

info(at)united-hoster.de

0711 169173 50

http://www.united-hoster.de



Datum: 01.11.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419098

Anzahl Zeichen: 2620

Kontakt-Informationen:

Firma: united hoster GmbH

Ansprechpartner: Alexander Pelz

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711 169173 50





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung