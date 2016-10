"Wir helfen bei der gezielten Partnersuche"

Unternehmer, Freiberufler, Manager, Akademiker und andere Menschen mit Niveau wollen keine"Blindflüge" in der Partnervermittlung. Daher setzt PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) auf persönlichen Kontakt.

PV-Exklusiv ist eine Deutschland,Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung.

(firmenpresse) - Wer ein gewisses Niveau besitzt, vielleicht einer mittleren oder auch schon gehobenen Altersklasse angehört und im Leben bereits einiges geschafft hat, wünscht sich in der Regel auch einen Lebenspartner, der einen ähnlichen Status besitzt und sich damit auf Augenhöhe befindet. "Das gilt besonders für Frauen, die hohe Ansprüche an ihren Lebenspartner stellen. Nur weil eine Dame, zum Beispiel mit 50 Jahren, Single ist, bedeutet das doch nicht, dass sie keine Anforderungen und Wünsche hat. Der "Erstbeste" soll es nicht sein. Es muss in allen Punkten passen, harte Kompromisse sind nicht erwünscht", sagt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.

"Diese nachvollziehbaren Ansprüche führen aber auch dazu, dass Frauen es schwer haben, den richtigen Mann zu finden. Im Büro, Restaurant oder Freundeskreis ist dies kaum möglich, das hören wir immer wieder. Und wer einmal oder vielleicht sogar mehrmals eine schlechte Erfahrung mit dieser Art der Partnersuche gemacht hat, gibt häufig auf - und bleibt dann alleine. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein, kein Mensch sollte dauerhaft alleine sein", führt Nicole Reddig weiter aus. Deshalb habe sich PV-Exklusiv darauf spezialisiert, als Partnervermittlung Singles mit Niveau und Ansprüchen zusammenzubringen und deren Anforderung umfassend zu erfüllen. "Wir helfen bei der gezielten Partnersuche und verhindern durch unsere lange und nachweisbare Erfahrung Fehlentscheidungen. Wir bringen nur die Menschen zusammen, bei denen wir überzeugt sind, dass sie wirklich zusammenpassen und auch langfristig zusammengehören."

Die PV-Exklusiv-Geschäftsführerin betont, dass Unternehmer, Freiberufler, Manager, Akademiker und andere Menschen mit Niveau keine "Blindflüge" in der Partnervermittlung wollten. "In unserer Kartei finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen. Für diese Menschen ist entscheidend, dass sie qualifiziert betreut werden. Wenn beispielsweise eine Freiberuflerin mit universitärem Background und Interesse an Kunst und Kultur für die zweite Lebenshälfte einen Partner sucht, werden wir ihr einen Herrn vorstellen, der die gleichen Merkmale mitbringt, sonst passt es einfach nicht. Das verspricht echten Erfolg", betont Nicole Reddig.

Um dies zu gewährleisten, gehe bei PV-Exklusiv alles rein über den persönlichen Kontakt, stellt Markus Poniewas heraus. Der Berater und PV-Exklusiv-Mitarbeiter ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß, worauf es ankommt. "Wir erfahren nur im persönlichen Gespräch, was ein Mensch möchte, wie sein Charakter ist, in welchen Lebensumständen er sich befindet und vieles mehr. Und nur dann können wir gezielt auf die Suche gehen." Das unterscheide PV-Exklusiv auch von rein online-basierten Vermittlungen. Dort könne zum einen jeder ohne Prüfung eintragen, was er wolle; das mache es für Singles schwieriger, ernstzunehmende Angebote zu erhalten. "Zum anderen treten im Gespräch immer wieder interessante Details zu Tage, die wir dann gezielt mit auf die Suche nehmen können. Online ist das gar nicht möglich, aber möglicherweise entscheidet genau dieser Punkt über die erfolgreiche Partnersuche", sagt Markus Poniewas. Bei PV-Exklusiv lege man gerade Wert auf diese Details und sei dafür auch hochgeschätzt.





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

