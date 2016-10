Geheimnisse sind für Unternehmen erfolgsrelevant. Daten aber auch.

Wenn Unternehmen Daten verlieren können Konkurrenten einen Vorsprung gewinnen. Daher sind geheimnisse wie Telefonate, Dokumente und etc. wichtig

blackberry verbogen

(firmenpresse) - Der schutz von Daten wird immer wieder unterschiedlich bemessen. Manchen Unternehmen sind ihre Daten wichtig, behandeln sie aber als ob sie jederzeit wertlos sind. Sie vergesen dabei wie schnell Unternehmensdaten abfliessen können. Vertrauliche Baupläne neu entwickelter Geräte, Kundenlisten, Software code oder gar Sicherheitslücken in den Produkten haben eine kritische Bedeutung.

Die Forensik Sachverständige der ACATO GmbH müssen sich mit den unterschiedlichsten Situationen auseinandersetzen. Geschäftskunden erwarten eine Empfehlung zur Risikominimierung als auch zum Umgang mit dem nun eingetroffenen Problemfall. Das spezielle Briefing für betroffene Führungskräfte hilft Fehlverhalten im eingetretenen Ernstfall zu vermeiden. Datenschutz zertifizierte IT Forensik Experten helfen dabei Beweise zu sichern und die Datenschutzrechte Dritter zu bewahren.

Die Themen rund um den Datenschutz sind aber nicht zu vernachlässigen. Egal ob es gerade darum geht eine defekte Festplatte zu retten oder vorsätzlich gelöschte Daten wiederherzustellen, Datenschutz ist immer als Wolke über all diesen Aktivitäten.

Was können aber Unternehmen vornehmen, um ihre existenziellen Daten zu schützen? Im Bereich der Abhörsicherheit und dem Datenabfluss gibt es verschiedene Sicherheitslösungen. Das Smartphone mit Tarnkappenmodus bietet einige interessante Möglichkeiten. Als Spezialdienstleister im Bereich Smartphone Forensik wird das Unternehmen bald seinen speziellen Kunden entsprechende Lösung präsentieren können. Die Entwicklung eines Kooperationspartners hat die Experten der ACATO GmbH begeistert. Die Schutzmechanismen gegen Chipoff waren jedoch eher abschreckend. Das dürfte aber so manchen schutzsuchenden Geschäftskunden erfreuen, denn das Gerät ist vor Angriffen intelligent geschützt.

Wenn man sich schon vor Wirtschaftsspionage schützen möchte, dann aber richtig.





Die ACATO GmbH bietet eigene Produkte und Dienstleistungen für das Thema Datenschutz an. Sie verfügt über TÜV zertifizierte Datenschutzexperten und eine eigene Datenschutz Management Lösung für die Betreuung mehrerer komplexer Organisationen. Das Familienunternehmen entwickelt seine workflow-basierende Software am Hauptstandort München. Die eigenen IT Forensik Experten helfen im Ernstfall mit Problemfällen umzugehen, um einen Informationsleck zu schliessen und täter zu identifizieren

ACATO GmbH

ACATO GmbH

Christian Bartsch

Heimeranstr. 37

80339 München

presse(at)acato.de

089-54041070

http://www.acato.de



Datum: 01.11.2016 - 13:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1419105

Anzahl Zeichen: 2340

Kontakt-Informationen:

Firma: ACATO GmbH

Ansprechpartner: Christian Bartsch

Stadt: München

Telefon: 089-54041070





