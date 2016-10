Buntes Rahmenprogramm mit Event Künstlern war Anziehungspunkt

Spektakuläre Unterhaltung auf höchstem Niveau boten Showkünstler bei Abendveranstaltung der Gewerkschaft der Polizei. Das Rahmenprogramm für diesen Event umfasste Showacts der Weltspitze.

Das diesjährige Rahmenprogramm wurde eröffnet mit Seifenblasenshow von Blub

(firmenpresse) - Event Rahmenprogramm mit Seifenblasenkunst und Magie



Grefrath. Sinnlich und liebreizend, zugleich actiongeladen und ideenreich mutete beim Gala Abend der GdP das Rahmenprogramm der Varietékünstler an. Die Künstler verstanden es ausgezeichnet, ihr Publikum zu verzücken: Nach nur wenigen Augenblicken hatten die Artisten die Zuschauer bereits in ihren Bann gezogen. Ihr Showprogramm lebte eben von der immensen Spielfreude und der positiven Energie. Ebenfalls viel Herzblut im Event Rahmenprogramm legte Seifenblasenkünstler Blub, der mit seinem märchenhaften Showeinlage Seifenblasen Kunstwerke erschuf. Er füllte diese mit Rauch, stapelte sie aufeinander und ließ Riesenseifenblasen die gesamte Bühne erfüllen. Aber nicht nur diese Seifenblasenshow lud das Publikum zum Staunen ein. Auch Zauberkunst aus Finnland war einer der Highlights dieser Abendveranstaltung. Der Künstler ließ Papageien erscheinen und diese über die Köpfe der Zuschauer fliegen. Auch aus Schweden kam eine Artistin, die ganz hoch oben auf einem Turm aus Stühlen für Nervenkitzel sorgte.



Für lustige Stimmung auf Abendveranstaltung sorgte die Comedy Jonglage



Normalerweise werden bei Jongleuren Bälle und Keulen in die Luft geworfen. Bei den Showkünstlern Sabrina und Blub aber waren es Plastikarme, die unter und über die Künstler flogen. So kamen die Zuschauer auch mal durcheinander, welcher Arm nun dem Jongleur gehörte und welcher Requisite war. Eine Comedy Jonglage vom Feinsten, die kein Auge trocken ließ. Mit dieser Showeinlage als Rahmenprogramm kam der Event so richtig in Schwung und die Gäste klatschten im Takt der Musik. Dies schien Seifenblasenkünstler Blub sehr zu gefallen, denn er gab gleich eine Tanzeinlage zum Besten. Unter http://www.blubshow.de/rahmenprogramm-unterhaltung-show-kuenstler-event kann man Bilder, Videos und Informationen über das Rahmenprogramm das die Künstler für Event anbieten erhalten und sich über aktuelle Showacts informieren. Beim vergnüglichen Showprogramm von Sabrina und Blub bekam das geladene Publikum an Unterhaltung so einiges geboten: Comedy Jonglage, Seifenblasenshow, Sandmalerei, Origami Kunst und, und, und. Mal lud das Rahmenprogramm zum Träumen ein, mal konnten sich die Besucher vor Lachen kaum auf ihren Sitzen halten, ein anderes Mal waren sie von der Rasanz der Showacts schier überwältigt.





Höhepunkt des Rahmenprogramms auf diesem Event war die Sandmalerei Show



Und es gab noch eine Überraschung für die Gäste der Abendveranstaltung als Sabrina sich auch noch als ausgezeichnete Sandkünstlerin entpuppte. In ihrer Sandmalerei Show ließ sie feinen Sand gekonnt auf eine beleuchtete Glasplatte rieseln, so dass immer wieder neue Gemälde und ganze Geschichten entstanden. Eine Kamera brachte diese Sandperformance auf eine Leinwand und ermöglichte es allen Zuschauern dem Rahmenprogramms der Event Künstlerin genussvoll zu folgen. Faszinierend ordneten sich die Sandkörner immer wieder neu auf der Platte und die Sandmalerin bewegte den Sand wie ein Maler mit dem Pinsel seine Farben. Ausdrücke des Entzückens konnte man aus den Zuschauerreihen hören und am Ende gab es tosenden Applaus für den Showact im bereits sehr abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Die Gewerkschaft der Polizei hatte mit dem als Meisterwerk angekündigten Varietéspektakel nicht zu viel versprochen! Die Homepage http://www.blubshow.de/event-eventplanung-kuenstler-show informiert eingehender über das Artistik Rahmenprogramm welches die Künstler als Unterhaltung für Events und Abendveranstaltungen anbieten.



Rahmenprogramm für Events mit Artistik, Sandmalerei und Seifenblasenshow



In die zauberhafte Welt des Varietés entführen die Unterhaltungskünstler Sabrina Fackelli und Blub mit Ihrem Event Rahmenprogramm. Bei Ihren Showacts lassen sie Seifenblasen in allen Farben, Größe und Formen durch die Luft schweben, teilweise sieben Keulen um ihre Köpfe fliegen und Lassos über dem Boden tanzen. Diese Leistungen brachten den Showkünstlern bereits 3 Einträge ins Guinness Buch der Rekorde. Besonders bei einer Gala-Veranstaltung, einem Firmen Fest oder einer Jubiläumsfeier kommt das Unterhaltung Rahmenprogramm am besten zur Geltung. Die Bühnen-Show unterhält problemlos ein komplettes Gala-Dinner, Teile davon können aber auch als Varieté Showeinlage oder Event Showact für ein bestehendes Showprogramm eingesetzt werden. Das beweisen Auftritte in über 20 Länder der Erde. So standen bereits Staaten wie Russland, die USA oder die Schweiz schon mehrfach auf dem Reiseplan des Artisten-Duos, zu sehen auf der Referenzliste unter http://www.blubshow.de/unterhaltungskuenstler_referenzen , wo sich auch Videotrailer und Infos über das Rahmenprogramm finden lassen.









Rahmenprogramm für Event Sabrina und Blub

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33, 64653 Lorsch

