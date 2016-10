Regionalliga Nordost live im rbb Fernsehen und im Livestream: Hertha BSC II - FC Energie Cottbus und SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo

(ots) - Am Sonntag, 6. November 2016, überträgt das rbb

Fernsehen ab 14.00 Uhr das Fußballspiel Hertha BSC II gegen FC

Energie Cottbus. Am 13. Spieltag in der Regionalliga Nordost begrüßt

Moderator Dietmar Teige die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus

Berlin. Lars Becker kommentiert das Spiel.



Im Mai 2013 spielte der FC Energie noch gegen die Profis von

Hertha BSC: Die damaligen Zweitligisten trennten sich 1:1.

Mittlerweile sind die Lausitzer in der Regionalliga gestrandet und

bekommen es dort nur noch mit der Reservemannschaft der Hertha zu

tun. Ob der FC Energie seinen Ausflug in die Hauptstadt mit einem

dreifachen Punktgewinn krönen kann?



SV Babelsberg 03 gegen BFC Dynamo



Zusätzlich übertragen der Sportplatz und rbb|24 das Spiel SV

Babelsberg 03 gegen BFC Dynamo ab 14.00 Uhr online:

www.rbb-online.de/sport und www.rbb-online.de/rbbsportplatz. Max

Zobel kommentiert. Highlights dieses Spiels werden auch in kurzen

Sequenzen in die Regionalliga-Live-Sendung im rbb Fernsehen

eingebunden. Stephanie Baczyk kommentiert.







