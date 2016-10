Ministerin Drese muss Fachkräftegewinnung in der Pflege zur Chefsache machen / bpa fordert schnelle Maßnahmen zur Stärkung der Pflege

(ots) - "Eine schuldgeldfreie Ausbildung und die

gesellschaftliche Aufwertung der Pflegeberufe müssen ganz oben auf

dem Aufgabenzettel der neuen Sozialministerin stehen, damit wir

gemeinsam mehr Menschen für eine Karriere in der Pflege gewinnen

können." Diese Erwartung äußerte der Landesvorsitzende des

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Michael

Händel anlässlich der heutigen Ernennung von Stefanie Drese zur

Landessozialministerin.



"Eine Branche mit mehr als 51.000 sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern muss besondere Beachtung

erfahren. Gerade die Zukunft der Arbeit in der Pflege muss die neue

Ministerin zur Chefsache machen und im engen Dialog mit den Trägern

und Unternehmen der Pflege schnell angehen", fordert Händel, der

selbst eine stationäre Pflegeeinrichtung betreibt.



"Schon vor der Landtagswahl hat die SPD uns erklärt, sie wolle

gerade im ländlichen Raum die Hilfenetzwerke für ältere und

Pflegebedürftige Menschen stärken und ausbauen. Das wird nur mit den

privaten Unternehmen gelingen, die sich flächendeckend in den

Regionen Mecklenburg-Vorpommerns engagieren und viel eigenes Kapital

in moderne Pflegestrukturen und wohnortnahe Arbeitsplätze

investieren", so Händel.



Er werde die neue Sozialministerin beim Wort nehmen, kündigt der

bpa-Landesvorsitzende an. "Wenn sich die Landesregierung wirklich für

einen fairen Wettbewerb im Pflegebereich einsetzen will, dann muss

sie auch die unzulässigen Querfinanzierungen von

Wohlfahrtseinrichtungen durch Landesförderungen aus der Welt räumen."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

400 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretung

privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.



Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater

Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen

die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000

Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 23 Milliarden Euro.







