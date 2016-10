Der morgendliche Snack: Backfrische Brötchen.

Mit wenig Organisation ist die erste Mahlzeit des Tages backfrisch organisiert und der Tag beginnt mit Ruhe und Genuss für die ganze Familie.

Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!

(firmenpresse) - Frühstück, Mittagessen und Abendbrot - das war einmal.

Viele essen im Alltag nicht zu festen Zeiten oder wenn sie Hunger verspüren, sondern wann sie Zeit dazu finden. Das gilt vor allem für Berufstätige, die 50 Stunden und mehr pro Woche arbeiten, Schichtarbeiter und Freiberufler. Viele Menschen klagen daher, dass sie sich nicht so ernähren können, wie sie es gerne machen möchten. Häufig bietet sich nur an den Wochenenden die Chance, einen regelmäßigen Tagesablauf mit ausgewogenen Mahlzeiten einzuhalten.

Schnell entsteht durch diese zeitlichen Engpässe der falsche Weg, sich ausgewogen zu ernähren: Wer einen unregelmäßigen Tagesablauf hat, neigt dazu, Hauptmahlzeiten durch Snacks zu ersetzen.

Hierzulande ist die Fast-Food-Landschaft weiterhin auf dem Vormarsch. Aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern steigt bei den Mahlzeiten zudem der Anteil von zeit- und arbeitssparenden Convenienceprodukten. Die schnell zubereiteten Fertiggerichte sind dann für die Familienmitglieder oft nicht mit dem stilisierten Genusswert eines frisch und "mit Liebe" zubereiteten Essens gleichzusetzen.

Einer gemütlichen, ausgewogenen Mahlzeit in der Gesellschaft der Familie wird kaum mehr Raum gegeben.

Dabei haben gemeinsame Mahlzeiten, wie z.B. das Frühstück, eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Sie bilden "Ruhe-Inseln" im Alltag, sind Anlass für ein menschliches Miteinander und bieten Gelegenheiten für den Sozialisationsprozess und die Ernährungserziehung von Kindern und Jugendlichen.

Um gemeinsamen den Tag mit einem geselligen Frühstück zu beginnen, ofenfrische Brötchen und Backwaren dabei zu genießen und dennoch nicht vor lauter Organisation in Stress zu geraten, kümmern sich die Morgengold Frühstücksdienste. An sieben Tagen in der Woche transportieren die Service-Fahrer der www.morgengold.de Frühstücksdienste backfrische Brötchen, Brote und süße Backwaren direkt aus den Backstuben bis an die Haustür.

Die gewünschten Brötchen und Backwaren können zeitsparend und bequem in dem Kundenportal des Frühstückservice ausgewählt und bestellt werden. Selbstverständlich stehen regionale Brötchen und Backwaren den Frühstückern zur Verfügung. Ob der Service täglich, an bestimmten Wochentagen oder nur am Wochenende in Anspruch genommen wird, bestimmt der Kunde ganz individuell.

Die Morgengold Frühstücksdienste bieten die Möglichkeit dem Frühstück genügend Zeit einzuräumen und der Hektik des Alltags zu trotzen.





Morgengold bringt Ihnen Brot, Brötchen, Brezeln und vieles mehr ofenfrisch direkt an Ihre Haustür. 1979 in Augsburg gegründet und seit 1991 im Franchise betrieben, ist Morgengold Frühstücksdienste Marktführer im Backwaren-Homedelivery. An sieben Tagen in der Woche liefert Morgengold sämtliche Backwaren pünktlich zum Frühstück an die Haustür. Modernste EDV und die konsequente Nutzung neuer Medien ermöglichen eine Neu- oder Umbestellung noch bis (teilweise) 17 Uhr des Vortages. Sämtliche Produkte werden von lokalen Bäckereien bezogen und von selbstständigen Unternehmern, sogenannten Franchise-Nehmern und deren Mitarbeiter, ausgeliefert.

