"Klick, klick" jetzt wird's Pixelig auf dem Gründertag Hannover. Die MIU24® nimmt die #Pixelkiste Huckepack

Das Geheimnis guter Werbung ist das Motto der MIU24® auf dem diesjährigen Gründertag der IHK Hannover. Was das Geheimnis ist, wird natürlich erst auf dem Gründertag verraten. so Jürgen La-Greca MIU24®

Jürgen La-Greca und Marco La-Greca MIU24® | Altstadt Hannover

(firmenpresse) - Auch zum fünften mal in Folge hat sich die MIU24® etwas besonderes einfallen lassen. Neben dem exklusiven #wundersack voller Ideen, den Gründer erhalten, wenn sie sich vorher anmelden unter gruendertag.miu24.de, nimmt MIU24® die #Pixelkiste huckepack. Mit der #Pixelkiste als Kooperationspartner setzt MIU24® ein Zeichen und nimmt ein junges Unternehmen mit auf den Gründertag um für Innovation zu begeistern und Ideen zu fördern. Getreu dem Motto #anderswerben erfährt der Gründer und die Gründerin nur auf dem Stand der MIU24® und exklusiv auf dem Gründertag der IHK Hannover das Geheimnis guter Werbung. Wer sich vorab anmeldet erhält zusätzlich den #wundersack voll mit Tipps und Tricks am Stand der MIU24®.



Die Konzept- und Werbeagentur arbeitet stets unter dem Motto #fuckoff schlechte Werbung und #anderssein. Der #wundersack voll mit neuen und innovativen Ideen und dem Geheimnis der Werbung und die #Pixelkiste als ein einzigartiges Element das Geheimnis der Werbung darzustellen sind die perfekte Kombination für den Gründertag und für das Konzept der MIU24®. Im Vortrag der MIU24® werden "Die 10 Regeln für gute Werbung" am 20. IHK Gründertag im Raum 53/01 präsentiert.



Die IHK Gründertag Hannover unterstützt nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit vielen Fachvorträgen und kompetenten Partnern für alle Bereiche der Gründung. MIU24® lüftet das Geheimnis der erfolgreichen Werbung und lässt jahrelange Erfahrung und Fachwissen aus dem #wundersack sprudeln und als Crème de la Crème dient die #Pixelkiste - Gründer können gespannt sein.



Die Gründung der MIU24® ist noch gar nicht so lange her. Die Werbeagentur kennt die großen und kleinen Herausforderungen einer Gründung. Selbst als Aussteller auf dem IHK Gründertag, gibt die Werbeagentur ihre Erfahrungswerte weiter. Mit Leidenschaft und Herz verfolgen die beiden Werbejungs ihre Berufung und unterstützen aus dem Bereich Gründerberatung, Gründerbetreuung, Gründerwerbung, Corporate-Identity und Marketing, Jungunternehmer.





Das Programm des Gründertags beginnt um 10:00 bis 16:00 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Hannover (Schiffgraben 49, 30175 Hannover). Einlass ist ab 9.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.







Die Konzept- & Werbeagentur MIU24® KG aus Hannover ist die Full-Service- & Marketingagentur die #andersdenkt. Seit 2009 setzt die hannöversche Konzeptagentur für ihre Kunden ein digitales Markenzeichen durch Konzepte mit Herzblut, lebendigen Medien und einer bunten Welt voller Vermarktungsideen. Erst mischten die beiden Ideengeber den Werbemarkt mit der ersten Online-Festpreis-Agentur auf, in welcher jeder Kunde sich in einem Shop seine Dienstleistungen selbst zusammen stellen konnte. Mit der Zusammenführung der un|credo® - Ideenagentur und der Discountagentur - Werbung zum Festpreis, wurde die MIU24® geboren. Der Geschäftsführer Jürgen La-Greca und der Gesellschafter Marco La-Greca bringen mit der MIU24® KG seit 2014 eine einzigartige Symbiose aus Handel, Konzeption und Marketing in die hannöversche und bundesweite Werbebranche. Mit starken Marken an der Seite finden Kunden bei der MIU24® KG auch Lösungen in vielen anderen Bereichen, wie Hosting, Suchmaschinenoptimierung, Druck und Werbung zum Festpreis.



