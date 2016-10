Denn Sie wissen nicht, was sie tun / Studie der TU Darmstadt zur Robotisierung von Büro- und Dienstleistungsberufen (FOTO)

(ots) -

Würden humanoide Roboter als Kollegen im Büro oder gar als

Führungskraft, ausgestattet mit emotionalen Fähigkeiten, in Teams

akzeptiert? Und welche Tätigkeiten würden Beschäftigte im

Dienstleistungssektor Robotern überlassen? Überraschende Antworten

liefert die länderübergreifende Studienreihe "Robots(at)work4.0" von

Prof. Stock-Homburg der TU Darmstadt.



Roboter, in der Industrie längst Alltag, greifen auch auf

Büroberufe über: Humanoide, also menschenähnliche Roboter übernehmen

bereits heute Aufgaben in Hotels, im Handel und in Restaurants. Sie

kochen, bedienen oder beraten Kunden. Sie kommunizieren ähnlich wie

Menschen über Sprache, Gestik und teilweise sogar über Mimik. In

Japan, China und zunehmend in den USA ist seit geraumer Zeit ein

regelrechter Roboter-Hype zu beobachten - in den USA und in Japan

laufen laut wissenschaftlicher Studien fast die Hälfte, in

Großbritannien rund ein Drittel heutiger Berufe Gefahr, durch

Robotisierung ersetzt zu werden.



Diese Entwicklung dürfte sich auch bald auf Deutschland

übertragen, verbunden mit der Hoffnung, insbesondere Personalkosten

drastisch zu reduzieren. "Aber viele Unternehmen setzen unreflektiert

Roboter ein, ohne vorher zu wissen, was diese Veränderungen für

Beschäftigte, Unternehmenskultur und Kundenbeziehungen bewirken",

warnt Prof. Dr. Ruth Stock-Homburg von der TU Darmstadt. Und das,

obwohl in hunderten von Studien nachgewiesen wurde, dass die

Beschäftigten und die Kultur eines Unternehmens ganz oben auf der

Hitliste ökonomischer Erfolgstreiber von Unternehmen rangieren.



Einer Reihe von Fragen zur Robotisierung von Büro- und

Dienstleistungsberufen ging die umfangreiche Darmstädter Studienreihe

"Robots(at)work4.0" der TU Darmstadt in Kooperation mit Leap in Time

unter Leitung von Professorin Ruth Stock-Homburg nach. Mehr als 700



Führungskräfte und Mitarbeiter aus Deutschland und den USA gaben ihre

Einschätzungen preis: Was trauen heutige Büroarbeiter einem Roboter

zu? Wie aufgeschlossen sind heutige Büroarbeiter gegenüber Robotern?

Können arbeitende Menschen sich einen Roboter als Kollegen,

Mitarbeiter oder gar als Chef vorstellen? In welchen

Dienstleistungsbereichen können Roboter zukünftig sinnvoll eingesetzt

werden?



Distanziertes Verhältnis zum Kollegen Roboter



"Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Unsinn des

Robotereinsatzes in Büro- und Dienstleistungsberufen hängt sehr stark

vom Aufgabenbereich ab", so Stock-Homburg, 82 Prozent der Befragten

sähen in Robotern eine wertvolle Unterstützung bei der Erledigung von

Arbeitsaufgaben, jedoch nur zwei von drei Befragten hätten Spaß

daran, mit Robotern zu arbeiten. Rund die Hälfte der Befragten traut

sich einen unkomplizierten Umgang mit einem Roboter zu. In Sachen

Kreativität oder Emotionen im Arbeitskontext wird Robotern mäßig viel

zugetraut: Immerhin sprechen mehr als 80 Prozent der Befragten

Robotern zu, Gefühle zeigen zu können; mehr als 30 Prozent trauen

einem Roboter sogar zu, Gefühle zu erkennen oder gar kreativ zu sein.

Ein überraschend hoher Prozentsatz vor dem Hintergrund, dass nach

heutigem Stand der Technik sowohl kreative als auch emotionale

Verhaltensweisen von Robotern weitestgehend programmiert sind und

nicht autonom funktionieren. Hier klaffen also Stand der Technik und

subjektive Wahrnehmungen von Robotern deutlich auseinander. Viele

setzen auf "künstliche Intelligenz", mit der Roboter bald

selbstlernend und autonom agieren können.



Assistenz willkommen



Der Frage, wie aufgeschlossen heutige Büroarbeiter gegenüber

Robotern sind, gingen die Forscher in einem Kulturvergleich zwischen

Deutschland und den USA nach: Mehr als 60 Prozent der Befragten

beider Länder können sich vorstellen, durch einen Roboterassistenten

unterstützt zu werden. Allerdings sollte dieser eher repetitive,

unliebsame Aufgaben wie Ablage und Dokumentation, Terminbuchungen

sowie Boten- oder Recherchedienste erledigen.



Interessanterweise würden 21 Prozent der Befragten einem Roboter

mehr vertrauen als einem menschlichen Kollegen. Gründe dafür werden

in geringerer Fehlerhäufigkeit, höherer Berechenbarkeit und

Kontinuität im Verhalten gesehen. Allerdings verzichtet die Mehrzahl

der Befragten gerne auf Emotionen: "Sonst schalte ich das Ding aus",

ist der Tenor der Befragten zu diesem Thema. Auf Augenhöhe als

Kollegen würde nur jeder Dritte einen Roboter akzeptieren: "Roboter

setzen lediglich vorprogrammierte Entscheidungen um; die

Eigenständigkeit lässt stark zu wünschen übrig", so ein Befragter.

Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass Roboter in Meetings

Informationen beitragen, Protokoll führen, als unternehmensweite

Datenbank agieren und umgehend Faktenwissen bereit stellen oder aber

Optimierungstätigkeiten hinsichtlich Zeit- und Aufgabenverteilung in

Projekten übernehmen. Zur Verknüpfung komplexer Sachverhalte und

detaillierten Abstimmung mit Mitarbeitern sieht der Großteil der

Befragten Roboter noch nicht in der Lage.



Als Führungskraft sind Roboter fast ein Tabu: Immerhin würden 15

Prozent der befragten Amerikaner und 8 Prozent der deutschen

Befragten einen humanoiden Roboter-Chef akzeptieren. Warum nur so

wenige? "Ein Roboter hat kein Gefühl für meine familiäre Situation

oder andere Sorgen, die in den Job hinein strahlen", äußert sich eine

Befragte. "Eine Maschine kann nicht über einen Menschen urteilen ...

und kann auch nicht Vorbild sein", führt ein anderer Befragter an.

Diejenigen Befragten, die sich einen Robo-Chef durchaus vorstellen

können, nennen als Gründe die geringere Fehlerhäufigkeit und

Subjektivität. "Roboter sind gerechter und weniger launisch", so ein

Befragter.



Nach Ansicht von Professorin Stock-Homburg wird die Robotisierung

viele klassische Jobs entbehrlich machen. "Aber es werden automatisch

neue, eher konzeptionelle Jobs für unsere zukünftigen Generationen

entstehen. Unternehmen sollten diese zukünftigen Jobs eruieren und

bereits frühzeitig neue Berufsfelder schaffen, bevor sie

unreflektiert Roboter einsetzen." So zeigt die Darmstädter

Zukunftsstudie (2016), dass Unternehmen, die sich intensiv mit neuen

Berufsfeldern beschäftigen, erfolgreicher sind.



Neues Dienstleistungszeitalter



Werden Roboter ein neues Dienstleistungszeitalter einläuten? Die

Antwort lautet nach der Studienreihe "eindeutig ja", so der

Darmstädter Wirtschaftsingenieur und Projektleiter des Robotikteams,

Moritz Merkle, "75 Prozent unserer Befragten würden Dienstleistungen

von einem Roboter als Kunden akzeptieren". Und in Merkles

Experimentereihe mit rund 300 Teilnehmern erzielte ein humanoider

Rezeptionsroboter nahezu identische Kundenzufriedenheitswerte und nur

leicht geringere Bewertungen in puncto Dienstleitungsqualität im

Vergleich zu seinen menschlichen Kollegen. Die meisten Befragten

können sich Dienstleistungsroboter als Rezeptionisten an Empfangs-

und Informationsschaltern, als Kassierer in Supermärkten oder

Autovermietungen, am Schalter von Bahnhöfen, Flughäfen oder sogar

Banken sowie in der Gastronomie vorstellen. Mehr als 80 Prozent der

Befragten aber bevorzugen für sensible, persönliche Dienstleistungen,

wie z. B. komplexe Finanzberatungen, psychologische oder ärztliche

Betreuung den Kontakt mit Menschen. Insgesamt zeigt sich auch für den

Einsatz von Robotern als Büroarbeiter sowie als Dienstleister: "Der

Mensch bleibt offensichtlich Mittel-Punkt - Roboter wird vorerst nur

Mittel bleiben", so Jasmine Plechatsch, Geschäftsführerin von Leap in

Time und Mitgründerin des Future Innovation Lab. Fakten zur

Studienreihe "Robots(at)work4.0":



- 2 Experimentereihen mit rund 300 Teilnehmern

- 2 großzahlige Befragungen mit mehr als 400 Führungskräften und

Mitarbeitern in Deutschland und in den USA

- 3 qualitative Studien mit rund 80 Interviewpartnern



MI-Nr. 72/2016, sh /feu







Pressekontakt:

TU Darmstadt

Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,

Fachgebiet Marketing & Personalmanagement

Kathrin Reinke

Tel.: 06151/16-24470

E-Mail: kathrin.reinke(at)stock-homburg.de



Pressestelle der TU Darmstadt

presse(at)tu-darmstadt.de



Original-Content von: Technische Universit?t Darmstadt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Technische Universität Darmstadt roboteralskollegen.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 13:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1419139

Anzahl Zeichen: 9180

Kontakt-Informationen:

Firma: Technische Universität Darmstadt roboteralskollegen.jpg

Stadt: Darmstadt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung