10. UNWTO/PATA Forum on Tourism Trends and Outlook in Guilin, China

(ots) - Die Welttourismusorganisation

(UNWTO), die Pacific Asia Travel Association (PATA, Tourismusverband

für den asiatisch-pazifischen Raum) und die Volksregierung von Guilin

in China feierten vom 20.-22. Oktober das 10. Jubiläum des UNWTO/PATA

Forum on Tourism Trends and Outlook (UNWTO/PATA-Forum zu Trends und

Aussichten im Fremdenverkehr). Thema des Forums war "Tourism 10:10 -

Looking back to look forward" (Fremdenverkehr 10:10 - Ein

zukunftsweisender Rückblick).



In Zusammenarbeit mit der Hong Kong Polytechnic University, einem

Mitglied der UNWTO, ist das Forum zu einer Gesprächsplattform für

politische Entscheidungsträger, hochrangige Regierungsmitglieder und

Vertreter der Reisebranche in der nordostasiatischen Subregion

geworden. Dieses Jahr nahmen etwa 100 Vertreter an dem Forum teil, u.

a. der Generalsekretär der UNWTO, Tabel Rifai, der CEO der Pacific

Asia Travel Association, Mario Hardy, und der Dekan und Professor der

Fakultät für Hotel- und Tourismusmanagement an der Hong Kong

Polytechnic University, Kaye Chon.



Das Forum wurde dieses Jahr zum 10. Mal in Guilin, China,

abgehalten. Es wurden die Ergebnisse der vergangenen 9 Foren

zusammengefasst sowie die künftige Entwicklung der Reisebranche

diskutiert. Der Sonderausgabe zum 10. Jubiläum des Forums wurde große

Bedeutung beigemessen. Tourismus-Trends, Veränderungen im Reise- und

Buchungsverhalten sowie nachhaltige Praktiken in diesem Sektor waren

einige der Themen, die in diesen Diskussionen angesprochen wurden.



Wie in den vergangenen Jahren gab es dieses Jahr ebenfalls ein

Unterforum zu Guilin. Um Ratschläge für die Entwicklung des Tourismus

in Guilin zu bieten, wurden Themen im Zusammenhang mit

gebietsbasiertem Tourismus und gezielter Armutsbekämpfung von

Regierungsbeamten, Reiseexperten und Fachleuten im Forum diskutiert.

Neu eingeführte Reiserouten machen Guilin zu einem globaleren



Touristenziel. Die Gäste des Forums konnten die Stadt bei einer

Führung auf zwei Wegen erkunden und sich die neuen kulturellen

Sehenswürdigkeiten ansehen.



Nach der Einrichtung des ersten chinesischen

Tourismus-Observatoriums in Yangshuo im Landkreis Guilin vor 10

Jahren hat die UNWTO über 20 Observatorien an Reisezielen in der

ganzen Welt gegründet. Da das Yangshuo Observatory als positives

Beispiel dient, fand die 5th Annual Conference of UNWTO Sustainable

Tourism Observatories in China ebenfalls in Guilin statt, und zwar am

20. und 21. Oktober.



Guilin ist seit jeher ein renommiertes Reiseziel. Es wird von den

Erfahrungen aus diesen beiden Veranstaltungen profitieren und sein

Wachstum im Bereich des nachhaltigen Tourismus fortsetzen.







