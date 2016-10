Concur ernennt Mike Eberhard als Firmenpräsident

(ots) - Concur, ein SAP-Untenehmen

(NYSE: SAP) und weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen

und Dienstleistungen im Bereich Reiseplanung und

Reisekostenmanagement, gab heute die Ernennung von Mike Eberhard zum

Firmenpräsidenten bekannt.



"Wir freuen uns, dass Mike diese Rolle übernimmt, die eine

natürliche Weiterentwicklung seines beruflichen Werdegangs bei Concur

darstellt. Seine Leidenschaft für die Betreuung unserer Kunden,

fundierte Erfahrung in der Anleitung von globaler Innovationskraft

und Expansion und die Fähigkeit, eine positive Kultur für seine Teams

zu fördern, sind Kennzeichen seiner Führung", sagte Steve Singh,

Chief Executive Officer von Concur und Mitglied des Vorstands von SAP

SE.



Mr. Eberhard, der bisherige President of Global Distribution und

seit 13 Jahren bei Concur, wird das Unternehmen in die nächste Phase

von Wachstum und SAP-Anbindung führen. Mr. Eberhard kommentierte

seine Ernennung mit den folgenden Worten, "Ich fühle mich zutiefst

geehrt, diese neue Rolle annehmen zu dürfen und bin entschlossen,

unsere Kundenerfahrung in einem komplexen und sich ständig

verändernden Umfeld weiter auszubauen, und unseren Kunden auf der

ganzen Welt weiterhin kontinuierlich Reise- und Kosteninnovationen

anzubieten".



Mr. Eberhard schloss sich Concur im Jahre 2003 an und hatte eine

Reihe von Führungsfunktionen inne, unter anderem als Executive Vice

President und General Manager Asia Pacific, Executive Vice President

Worldwide Sales und Business Development und zuletzt als President of

Global Distribution.



Mr. Eberhard tritt die Nachfolge von Elena Donio an, die eine

leitende Position bei einem anderen Unternehmen angenommen hat. Ms.



Donio war seit 2014, nach der Übernahme des Unternehmens durch SAP,

President von Concur und hat während ihrer 18-jährigen

Beschäftigungsdauer eine wesentliche Rolle für die Führung der

Unternehmens und einige seiner bedeutendsten Meilensteine gespielt -

von der Transformation zu einem Cloud-Unternehmen bis hin zum Ausbau

des Concur-Angebots für die mittelständische Wirtschaft.



Informationen zu Concur



Das zu SAP gehörende Concur verwirklicht mit dem Angebot von

cloudbasierten Dienstleistungen, die es einfach machen, Reisen und

Ausgaben zu verwalten, die Vorstellung davon, wie kosteneffizientes

weltweites Reisen funktionieren sollte. Concur sorgt für die mühelose

Vernetzung von Daten, Anwendungen und Menschen und liefert eine

vollständige Transparenz zu den Ausgaben, egal wo und wann. Die

Dienstleistungen von Concur lassen sich den individuellen

Mitarbeiterpräferenzen anpassen und auf die Bedürfnisse von

Unternehmen jeder Größenordnung abstimmen, so dass diese sich auf das

für ihre Geschäftstätigkeiten Wesentliche konzentrieren können.

Weiteres dazu erfahren Sie unter www.concur.com oder im Concur

Newsroom (https://www.concur.com/blog/?pid=pr&cid=20162).



