Neuerscheinung: "Das Russlandbild in den deutschen Medien" von Patricia Goletz

(firmenpresse) - Das Russlandbild in der öffentlichen Wahrnehmung ist überwiegend negativ – auch weil die mediale Berichterstattung Sachverhalte oftmals vereinfacht darstellt und in Stereotype kategorisiert. Anhand der Berichterstattung über das aufsehenerregende Gerichtsverfahren gegen die russische Protestband „Pussy Riot“ betrachtet Patricia Goletz, wie sich die verwendeten Begrifflichkeiten auf die Wahrnehmung auswirken: So werden etwa russische Wörter oft nur selektiv übersetzt und die Meinung der Rezipienten damit beeinflusst, was sich auch politische Entscheidungen auswirken kann.

Diese Studie bietet dem Leser damit nicht nur breite Informationen zum Kirchenauftritt von „Pussy Riot“, sondern regt auch zu einer umfassenderen Auseinandersetzung mit dem Russlandbild in den deutschen Medien an.



Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de



Patricia Goletz

Das Russlandbild in den deutschen Medien

Der Fall "Pussy Riot" und seine Aufarbeitung in Deutschland

136 Seiten, Paperback. 2016. 24,90€

ISBN 978-3-8382-0474-1



Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ibidemverlag.de/Sachbuch/Das-Russlandbild-in-den-deutschen-Medien.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ibidem-Verlag

PresseKontakt / Agentur:

ibidem-Verlag

- Presse -

Leuschnerstr. 40

30457 Hannover

Tel.: 0511 / 2622200

presse(at)ibidem-verlag.de

Datum: 01.11.2016 - 14:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1419144

Anzahl Zeichen: 1163

Kontakt-Informationen:

Firma: ibidem-Verlag

Ansprechpartner: Jan Hühnerberg

Stadt: Hannover

Telefon: 0511 / 2622200



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung