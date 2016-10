SPRYLAB baut Partnernetzwerk in Europa und Australien aus

SPRYLAB, der Entwickler von Purple DS® - einer innovativen und einmaligen e-Publishing Lösung - holt sich, nach einem rasanten Wachstum im ersten Halbjahr 2016, weitere erfahrene Partner an Bord, um die weltweite Expansion voranzutreiben.

(firmenpresse) - SPRYLAB ist das Unternehmen hinter der Publishing Suite Purple DS®, welche den gesamten e-Publishing-Prozess revolutioniert. Purple Digital Stories ist eine umfassende Lösung für Unternehmen und Verlage, zur effizienten Erstellung von interaktiven Inhalten und deren Ausspielung in Apps für alle Endgeräte. Redakteure nutzen Purple DS®, um Printmedien und Layouts effizient in digitale Formate umzuwandeln und einfach mit Animationen und Interaktion zum Leben zu erwecken – ohne eine einzige Zeile Code zu programmieren.

Regelmäßig aktualisierte Themen-Channels (Newsfeeds) und eine Mischung aus Entertainment sowie einzigartigem Inhalt helfen dabei, neue Leser zu gewinnen und vorhandene zu binden. Unternehmen nutzen Purple DS® zur Erstellung von Apps für Salesmaterial oder Produktpräsentationen, Mitarbeiter- und Kundenmagazinen oder auch zur Mitarbeiterkommunikation.



Nach einem starken Wachstum auf dem deutschen Markt und der Expansion nach Nordamerika und in Europa, geht der Ausbau des Partnernetzwerkes weltweit weiter. SPRYLAB wird von drawinginc in Dublin auf dem europäischen Markt und DMG Digital Media Group in Australien als Vertriebs-, Design- und Technologiepartner unterstützt.



drawinginc -the creative branding agency- ist eine Kreativagentur, die Ihre Kunden strategisch berät und bei der Umsetzung von der Ideenfindung bis zum fertigen Produkt, online oder als App, unterstützt. International erfolgreich arbeitet drawinginc seit Jahren eng mit seinen Kunden in einem kollaborativen Ansatz, um die Bedürfnisse für Marketing und Kommunikation bestmöglich zu erfüllen. Die Agentur war für viele Jahre Adobe DPS®-Händler, hat sich aber jetzt für eine Partnerschaft mit SPRYLAB entschieden und wird den Vertrieb von Purple DS® in Irland vorantreiben.



James Nelson, Managing Director bei drawinginc sagte dazu: „Bei drawinginc suchen wir ständig nach dem besten Ansatz, das gewünschte Zielpublikum zu erreichen. Dabei setzen wir auf unsere Erfahrung mit Marken, Branchen, Technologien und auf Kreativität. Mit SPRYLAB können wir unseren Kunden jetzt eine digitale Komplettlösung anbieten, mit der alle Inhalte einer Unternehmenskommunikation auf Mobilgeräten dargestellt werden können. Zudem können wir damit die internen und externen Kommunikationsmedien für Unternehmen kostengünstig organisieren – national und international.“





York Walterscheid, Director Marketing & Sales für SPRYLAB kommentierte: „Mit dem Team von drawinginc in Irland können wir unser Wachstum in Europa weiter vorantreiben. Beide Unternehmen werden von drawingincs langjähriger Erfahrung auf dem digitalen Publishing Sektor profitieren. Wir werden diese Expertise nutzen, um unseren Kunden in Irland innovative und langfristige Lösungen mit Purple DS® anzubieten. Wir freuen uns, einen starken Partner zu begrüßen.



In Australien wird das weltweite Netzwerk von SPRYLAB zukünftig von DMG Digital Media Group unterstützt. DMG ist eine prämierte Kreativagentur in Sydney. Mit dem Schwerpunkt der digitalen Umsetzung reicht das Portfolio von der Erstellung responsiver Websites, über App-Design, bis zum animierten Advertising. Zur Agenturleistung zählt die strategische Beratung genauso wie die kreative professionelle Umsetzung.



„Wir freuen uns über die SPRYLAB | Purple DS ®-Partnerschaft, denn wir glauben der australische Markt kann wirklich von den innovativen Lösungen profitieren und das wird den Endverbrauchern zu Gute kommen.“ – Joe Purves, Creative Director, DMG.



„Wir haben das Team von DMG als dynamischen und innovativen Treiber moderner Ideen kennengelernt und freuen uns auf die Zusammenarbeit in Australien. Unsere australischen Kunden werden von DMGs enormer Erfahrung in der digitalen Veröffentlichung und unseren Lösungen profitieren“ ergänzt Stephan Heck, Geschäftsführer von SPRYLAB.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sprylab.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SPRYLAB Technologies GmbH

SPRYLAB wurde 2007 von Stephan Heck und Benjamin Kolb gegründet und hat heute über 50 Mitarbeiter. Die Firma erfreut sich eines starken, organischen Wachstums.

SPRYLAB unterstützt Marken und Vermarkter darin, unverwechselbaren Content, Apps und Services zu kreieren. Alle Produkte und Lösungen regen dazu an, zukunftsweisende Kommunikationswege zu beschreiten und helfen die Nutzer zu binden und neue Märkte zu erschließen. SPRYLAB verschafft seinen Kunden somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, um auch weiterhin im digitalen Zeitalter vorne dabei zu sein.



SPRYLAB I Purple DS®

2012 wurde die Purple Publishing Suite erstmals herausgebracht und kürzlich zu Purple DS® – Purple Digital Stories – umbenannt. Die umfassende e-Publishing-Lösung hilft Unternehmen und Verlagen mit Produkten sowie Services entlang des gesamten Prozesses. Mit Purple DS® kann jeder aus egal welcher Quelle (InDesign, CMS, Print, ...) interaktiven und begeisternden Content entwickeln und diesen in nativen Apps, Web sowie sozialen Medien ausspielen – ohne eine Zeile Code.

Dies ist eine Pressemitteilung von

sprylab technologies GmbH

Leseranfragen:

sprylab technologies GmbH

Keithstr. 2-4

10787 Berlin



Telefon: +49 (0) 30 23 62 58 95 0

Telefax: +49 (0) 30 23 62 58 95 9

E-Mail: info(at)sprylab.com



PresseKontakt / Agentur:

sprylab technologies GmbH

Keithstr. 2-4

10787 Berlin



Telefon: +49 (0) 30 23 62 58 95 0

Telefax: +49 (0) 30 23 62 58 95 9

E-Mail: info(at)sprylab.com



Datum: 01.11.2016 - 14:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1419148

Anzahl Zeichen: 4155

Kontakt-Informationen:

Firma: sprylab technologies GmbH

Ansprechpartner: Thomas Krausch

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0)30 23 62 58 950



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.11.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.