Der Launch der neuen Playstation PS4 Pro steht bevor: Den besten Preis finden Sie bei Alza.de

(firmenpresse) - Beim europäischen Onlinehandel Alza.de bekommen Sie die Playstation PS4 Pro mit entsprechenden Rabattcodes günstiger als bei Amazon oder Mediamarkt.



Das europäische Unternehmen Alza bietet die PS4 Pro zum Spitzenpreis an.



Die neue PS4 Pro wird bei Anhängern von Spielekonsolen schon lange mit Spannung erwartet. Am 10. November 2016 soll es dann endlich so weit sein. Die neue und bisher stärkste Spielekonsole von Sony kommt auf den Markt. Mit vielen Verbesserungen gegenüber der PS4 und 1TB Speicher holt Sony den Rückstand in vielen Bereichen zur Xbox auf. Mit 4,2 Teraflops zieht die neue Playstation an der Konkurrenz von Microsoft in riesigen Schritten vorbei. Die PS4 Pro verspricht Spielvergnügen auf höchstem Niveau.



Alza.de bietet die PS4 Pro etwas unter der UVP an. Diese liegt bei 399,99?. Der reguläre Preis im Alza Onlineshop wird bei 399,00? liegen. Günstiger wird es mit einer der folgenden Rabattmöglichkeiten.

"Wir freuen uns schon sehr auf den Launch der PS4 Pro, der wohl besten Spielekonsole derzeit." so Jan Melicherik, Manager der Kundenbetreuung. "Für unsere Kunden bieten wir einen limitierten Rabattcode, gültig bis zum 13. November, an. So sparen sie nochmals 10?."

Der Rabattcode GAM65JZ ist ab sofort und bis zum 13. November gültig und erstreckt sich über das gesamte Gaming Sortiment von Alza.de ab einem Warenwert von 250?. Für Neukunden bietet Alza 5? Rabatt auf die erste Bestellung an, wenn sie sich für den Newsletter über www.alza.de/rabatt/3150-11474.htm anmelden. Die Rabatte können nicht kombiniert werden.



Interessant ist auch das Komplettpaket Sony Playstation 4 Pro - 1TB + Playstation VR Kit. Mit diesem Set wird Virtual Reality zur Wirklichkeit.



Das Set enthält neben der PS4 Pro das VR Kit inklusive der PlayStation VR Brille und eine PlayStation Eye-Kamera, 2 Move-Controller und das Spiel VR Worlds. Erhältlich ist das Paket unter www.alza.de/sony-playstation-4-1-tb-pro-playstation-vr-kit-d4474787.htm?catid=18854416. Natürlich gelten auch hier die oben erwähnten Rabattmöglichkeiten.









