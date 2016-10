Britische Studie: Rifaximin-alpha (XIFAXAN® 550mg / TARGAXAN® 550 mg) könnte Behandlungskosten für hepatische Enzephalopathie reduzieren

- Daten zeigen, dass Krankenhäuser den Ressourceneinsatz durch die

Verwendung von Rifaximin-? wesentlich verringern könnten[1]







Norgine B.V. stellte heute neue Praxisdaten aus Großbritannien,

IMPRESS, vor, die zeigen, dass Rifaximin-? für die Behandlung von

hepatischer Enzephalopathie Kosten im Zusammenhang mit nicht

selbstgewählten Krankenhauseinweisungen, der Belegung von Betten auf

der Intensivstation, Notaufnahmebesuchen und erneuten Notaufnahmen

nach 30 Tagen reduzieren könnte.[1] Hepatische Enzephalopathie ist

eine potenziell lebensbedrohliche neuropsychiatrische Erkrankung im

Zusammenhang mit Leberkrankheiten, die mit häufigeren

Krankenhausaufenthalten einhergeht.[2]



Diese Daten wurden auf dem europäischen Jahreskongress der

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

2016 in Österreich präsentiert.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130829/633895-a )



IMPRESS ist eine rückblickende Beobachtungsstudie, die zeigt, dass

der Ressourceneinsatz der Krankenhäuser nach der Einführung von

Rifaximin-? gegenüber der Zeit vor Einführung von Rifaximin-?

wesentlich niedriger lag. Die geschätzten Kosteneinsparungen* pro

Patient betrugen[1]



- 2.031 £ bei nicht selbstgewählten Krankenhauseinweisungen

- 9.117 £ für auf der Intensivstation verbrachte Tage

- 121 £ für Besuche der Notaufnahme

- 1.518 £ für erneute Notaufnahmen nach 30 Tagen



Peter Martin, Chief Operating Officer bei Norgine, sagte: "Diese

Daten unterstreichen den Wert, den XIFAXAN® 550 mg / TARGAXAN® 550 mg

Patienten, die unter hepatischer Enzephalopathie leiden, und dem

Gesundheitssystem insgesamt bietet. Mit XIFAXAN® 550 mg / TARGAXAN®

550 mg, das das erneute Auftreten von Episoden hepatischer

Enzephalopathie reduziert, können die Krankenhäuser ihren

Ressourceneinsatz senken. Dies wiederum bedeutet niedrigere Kosten



für Krankenhauseinweisungen und Bettenbelegung."



In Großbritannien leiden rund 10.000 Patienten unter hepatischer

Enzephalopathie.[3]



XIFAXAN® 550 mg / TARGAXAN® 550mg / TIXTELLER® 550 mg wird von den

Krankenkassen in Australien, England und Wales, Deutschland, Irland,

Italien, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen, Schottland, Schweden und

der Schweiz übernommen.



* Ohne Behandlungskosten.



Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung unter

http://www.norgine.com



1. Hudson. M. et al. The impact of rifaximin-? on non-elective

hospital admission and attendance costs in UK patients with hepatic

encephalopathy. Abstract 67307. International Society for

Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 19. Europäischer

Jahreskongress, 29. Oktober - 2. November 2016; Wien, Österreich.



2. Patidar KR. et al. Covert hepatic encephalopathy is

independently associated with poor survival and increased risk of

hospitalization. Am J Gastroenterol. 2014. 109. 1757-63.



3. Fleming K M. et al. Incidence and prevalence of cirrhosis in

the United Kingdom, 1992-2001: A general population-based study.

Journal of Hepatology 49 (2008) 732-738.







