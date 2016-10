Lapland in a nutshell? Rundreise zu den eisigen Highlights Lapplands

Mit dem Mietwagen durch die endlosen Weiten des Nordens

(LifePR) - Erleben Sie mit der exklusiv von nordic holidays angebotenen Rundreise in Finnisch und Schwedisch Lappland eine Woche voller außergewöhnlicher Aktivitäten und Abenteuer.

Allein die Unterkünfte auf dieser Reise gehören zu den Highlights Lapplands. Entscheiden Sie ganz individuell in welcher Herberge Sie übernachten möchten. Es stehen unter anderem drei Eis- und Schneehotels zur Wahl. Nicht nur das schon weltberühmte ICEHOTEL im schwedischen Jukkasjärvi, sondern auch das Snowcastle und das SnowVillage im Norden Finnlands bieten jede Menge Möglichkeiten eine Nacht im Eis zu verbringen. Eine etwas wärmere Nacht erleben Sie im wohltemperierten Glasiglu mit Blick auf den Sternenhimmel. Diejenigen, die den Sternen noch näher sein möchte, buchen eine Nacht in einem Baumhauszimmer im Treehotel. Von dort oben hat man eine unbeschreibliche Aussicht auf die Natur Lapplands. Ein einzigartiges Erlebnis.

Auch die während der Reise angebotenen Aktivitäten lassen keine Wünsche offen. Gehen Sie zusammen mit einem Guide auf eine spannende Hunde- oder Motorschlittentour oder machen Sie eine entspannte Rentierschlittenfahrt. Erleben Sie eine Fahrt mit dem einzig touristisch genutzten Eisbrecher Skandinaviens und wählen Sie zwischen weiteren zubuchbaren Aktivitäten. Von der Schneeschuhwanderung bis hin zu einer Fahrt mit dem Pferdeschlitten ist für jeden etwas dabei.

Ein weiteres Highlight: Auf der Reise wird zweimal der Polarkreis überquert und mit ein bisschen Glück kommen Sie in den Genuss die Polarlichter sehen zu können.

Leistungen:

Linienflug Hamburg ? Luleå und zurück, 7 ÜN in 13 Hotels zur freien Wahl, Eisbrecherfahrt, Hundeschlittenfahrt, Mietwagen inkl. aller km, viele Aktivitäten zubuchbar

Termine:

täglich von Januar bis April

Preis pro Person:

ab 1.537,00 ? pro Person



nordic holidays gmbh, gegründet 1998, ist der erste Skandinavien Veranstalter im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich über das Internet seine Reisen präsentiert. Darüber hinaus ist der Webauftritt auch einzigartig in der Möglichkeit, eine voreingestellte Nordland-Reise auf die Kundenwünsche hin online und in Echtzeit zu konfektionieren.



Der Schwerpunkt liegt im Winter auf den anspruchsvollen Reisen in den Hohen Norden, inkl. Eishotels, Eisbrecher, Fahrtraining, Hunde- und Motorschlittentouren und im Sommer auf PKW Rundreisen in den skandinavischen Ländern, Island und dem Baltikum.

nordic holidays ist seit 2010 Hauptagent für die Göta Kanal Reederei in Deutschland, die zwischen Göteborg und Stockholm die ältesten unter Dampf fahrenden Kreuzfahrtschiffe der Welt betreibt.

Neben ausgesuchten Pauschalreisen erstellen wir auch gern die maßgeschneiderte Reise für unsere Kunden, unabhängig ob Privatgäste, Firmen oder Sonderreisen für Gruppen.

nordic holidays bietet TÜV geprüfte Service Qualität an und ist Mitglied in den Berufsverbänden DRV und VNT.





